Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökhan Günaydın: “Ailesi, Manisa Ve Türkiye İçin Çok Büyük Kayıp”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, “Çok çok çok üzgünüm. Neden en iyiler en önden gider? Ailesi, Manisa ve Türkiye için çok büyük kayıp. Asla unutmayacağız. Ruhu şâd olsun” dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, “Çok çok çok üzgünüm. Neden en iyiler en önden gider? Ailesi, Manisa ve Türkiye için çok büyük kayıp. Asla unutmayacağız. Ruhu şâd olsun” dedi.

6 Haziran Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zeyrek’in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Çok çok çok üzgünüm. Neden en iyiler en önden gider? Ailesi, Manisa ve Türkiye için çok büyük kayıp. Asla unutmayacağız. Ruhu şâd olsun.”

Anka Haber Ajansı