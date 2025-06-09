Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gül Çiftci: Büyük Bir Üzüntü İçerisindeyiz

Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gül Çiftci: Büyük Bir Üzüntü İçerisindeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz… Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin kıymetli bir neferini, yol arkadaşımızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kederli ailesine, sevenlerine, Manisa halkına ve tüm yol arkadaşlarıma sabır diliyorum. Ferdi Başkanımızı daima sevgi ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyusun" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz… Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin kıymetli bir neferini, yol arkadaşımızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kederli ailesine, sevenlerine, Manisa halkına ve tüm yol arkadaşlarıma sabır diliyorum. Ferdi Başkanımızı daima sevgi ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyusun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Çiftci'nin paylaşımı şöyle:

"Büyük bir üzüntü içerisindeyiz… Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin kıymetli bir neferini, yol arkadaşımızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kederli ailesine, sevenlerine, Manisa halkına ve tüm yol arkadaşlarıma sabır diliyorum. Ferdi Başkanımızı daima sevgi ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyusun…"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yavuzyılmaz: "Seni Kaybetmek Çok Acı, Hepimizin Başı Sağ Olsun"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yavuzyılmaz: "Seni Kaybetmek Çok Acı, Hepimizin Başı Sağ Olsun"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Murat Bakan: “Adı, Sevgisi Ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacak”
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Murat Bakan: “Adı, Sevgisi Ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacak”
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: “Yüreğimiz Derin Bir Acıyla Sarsıldı"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: “Yüreğimiz Derin Bir Acıyla Sarsıldı"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'i Arayarak Başsağlığı Dileklerini İletti
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'i Arayarak Başsağlığı Dileklerini İletti
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökçe Gökçen: "Asla Unutmayacağımız Bir Değeri Kaybettik"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökçe Gökçen: "Asla Unutmayacağımız Bir Değeri Kaybettik"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yücel: Ölüm Sana Hiç Yakışmadı Ferdi Başkan
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yücel: Ölüm Sana Hiç Yakışmadı Ferdi Başkan
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökhan Günaydın: “Ailesi, Manisa Ve Türkiye İçin Çok Büyük Kayıp”
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökhan Günaydın: “Ailesi, Manisa Ve Türkiye İçin Çok Büyük Kayıp”