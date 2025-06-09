Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Murat Bakan: “Adı, Sevgisi Ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacak”

Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Murat Bakan: “Adı, Sevgisi Ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, “İnsan sevgisiyle yoğrulmuş, içi dışı bir, pırıl pırıl bir insandı. Sadece güçlü bir politikacı değil, aynı zamanda yoksulun dostu, garibanın babasıydı. Gözlerinin içi gülerdi, insana baktığında önce yüreği dokunurdu. Kıymetli Şadan Gökovalı’nın dediği gibi, ‘Bir insan ne zaman ölür? İsmi son kez anıldığında.’ Ferdi Zeyrek… Adı, sevgisi ve mücadelesiyle hep yaşayacak” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, “İnsan sevgisiyle yoğrulmuş, içi dışı bir, pırıl pırıl bir insandı. Sadece güçlü bir politikacı değil, aynı zamanda yoksulun dostu, garibanın babasıydı. Gözlerinin içi gülerdi, insana baktığında önce yüreği dokunurdu. Kıymetli Şadan Gökovalı’nın dediği gibi, ‘Bir insan ne zaman ölür? İsmi son kez anıldığında.’ Ferdi Zeyrek… Adı, sevgisi ve mücadelesiyle hep yaşayacak” dedi.

CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan’ın mesajı şöyle:

“Kıymetli kardeşim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. İnsan sevgisiyle yoğrulmuş, içi dışı bir, pırıl pırıl bir insandı. Sadece güçlü bir politikacı değil, aynı zamanda yoksulun dostu, garibanın babasıydı. Gözlerinin içi gülerdi, insana baktığında önce yüreği dokunurdu. Kıymetli Şadan Gökovalı’nın dediği gibi, ‘Bir insan ne zaman ölür? İsmi son kez anıldığında.’ Ferdi Zeyrek… Adı, sevgisi ve mücadelesiyle hep yaşayacak.”

Anka Haber Ajansı

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