Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'i Arayarak Başsağlığı Dileklerini İletti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından ayıpal açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Anka Haber Ajansı