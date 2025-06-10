Ferdi Zeyrek’e Veda... Burhanettin Bulut: “Ferdi Başkan, Herkesin Gönlünde Taht Kurmuş"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından, “Tüm Manisalılar, tüm Türkiye aslında hastane bahçesine gelen insanlardan anlaşılacağı üzere Ferdi Başkan herkesin gönlüne taht kurmuş. İnsanlar, sadece genç olduğu için, belediye başkanı için, iyi bir aile babası olduğu için değil; iyi bir insan olduğu için onun etrafında toplandı”dedi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından, “Tüm Manisalılar, tüm Türkiye aslında hastane bahçesine gelen insanlardan anlaşılacağı üzere Ferdi Başkan herkesin gönlünde taht kurmuş. İnsanlar, sadece genç olduğu için, belediye başkanı olduğu için, iyi bir aile babası olduğu için değil; iyi bir insan olduğu için onun etrafında toplandı” dedi.

Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Zeyrek’in kaybından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"Tüm Manisalılar burada; diğer şehirlerdeki insanlar da burada"

“Tüm Manisalılar, tüm Türkiye aslında hastane bahçesine gelen insanlardan anlaşılacağı üzere Ferdi Başkan herkesin gönlünde taht kurmuş. Sadece belediyecilik hizmeti değil, insanlarla gönül ilişkisi kurmuş ve bu yaşananlar aslında toplumun ne kadar hassas olduğunu da göstergesi.

Yani insanlar, sadece genç olduğu için, belediye başkanı olduğu için, iyi bir aile babası olduğu için değil; iyi bir insan olduğu için onun etrafında toplandı. Bugün de işte görüyorsunuz şu anda, tüm Manisalılar burada. Şehrin etrafındaki diğer şehirlerdeki insanlar da burada. Allah rahmet eylesin. Çocuklarına, CHP, bizler sahip çıkacağız. Genel Başkanı’mızın şehri, zaten memleketi. O açıdan biz Ferdi Başkan'ın, o bıraktığı izleri devam ettirmeye çalışacağız açıkçası.”

Anka Haber Ajansı