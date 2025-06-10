Ferdi Zeyrek'e Veda... Sezgin Tanrıkulu: "Onun Anısını Çok İyi Bir Biçimde Yaşatacağız"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından, "Her ölüm zamansızdır ama bu gerçekten çok talihsiz oldu. Çocukları, yakınları, eşi, ailesi, Manisalılar çok büyük acı çekiyor. Yeri doldurulması zor bir dostumuzu, arkadaşımızı yitirdik. Manisa’nın, Türkiye’nin başı sağ olsun. Onun anısını çok iyi bir biçimde yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih Özkılınç / Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından, "Her ölüm zamansızdır ama bu gerçekten çok talihsiz oldu. Çocukları, yakınları, eşi, ailesi, Manisalılar çok büyük acı çekiyor. Yeri doldurulması zor bir dostumuzu, arkadaşımızı yitirdik. Manisa’nın, Türkiye’nin başı sağ olsun. Onun anısını çok iyi bir biçimde yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine katıldı. Tanrıkulu, burada ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çok kısa zamanda belediye başkanlığında bütün Manisa’nın ortak duygusunu, vicdanını yakalayabilmiş bir arkadaşımız, dostumuz, partilimizdi. İlk gençlik yıllarından itibaren partinin kademesinde görev almış, il başkanlığı yapmış, Mimarlar Odası başkanlığı yapmış, sivil toplumda çalışmış, buranın eşrafından birisiydi. Her ölüm zamansızdır ama bu gerçekten çok talihsiz oldu. Çocukları, yakınları, eşi, ailesi, Manisalılar çok büyük acı çekiyor. Yeri doldurulması zor bir dostumuzu, arkadaşımızı yitirdik. Manisa’nın, Türkiye’nin başı sağ olsun. Onun anısını çok iyi bir biçimde yaşatacağız."

Anka Haber Ajansı