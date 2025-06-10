Ferdi Zeyrek'in Naaşı Chp Genel Başkanı Özgür Özel Ve Beraberindekilerce Hastaneden Alındı

Ferdi Zeyrek'in Naaşı Chp Genel Başkanı Özgür Özel Ve Beraberindekilerce Hastaneden Alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı, belediye önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden çıkarıldı. Zeyrek'in naaşı, eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı, belediye önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden çıkarıldı. Zeyrek'in naaşı, eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.

Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye ve ardından saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene götürülecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in naaşının konulduğu cenaze aracının ön koltuğuna oturdu. Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınırken CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önündeydi. Zeyrek'in naaşı cenaze aracına alınırken Nurcan Zeyrek, yakınlarının desteğiyle hastaneden ayrıldı.

Hastanenin morg kapısı etrafında toplanan Manisalı yurttaşlar, cenaze aracı hastaneden ayrılırken Zeyrek'i gözyaşları ve alkışlarla uğurladı.

Anka Haber Ajansı

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