Ferdi Zeyrek'in Naaşı Chp Genel Başkanı Özgür Özel Ve Beraberindekilerce Hastaneden Alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı, belediye önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden çıkarıldı. Zeyrek'in naaşı, eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.