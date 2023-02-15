Ferhat Göçer'in acı kaybı! En yakınıydı.. 'Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı' dedi

Depremde, Diyarbakır’da yaşayan Ermeni sanatçı Zilan Tigris ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya da vefat etti. Ferhat Göçer, sanatçı Zilan Tigris için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Maraş merkezli depremlerde çok sayıda sanatçının ve yakınlarının da vefat ettiğine dair haberler geldi.

Depremlerde vefat edenlerden biri de Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Zilan Tigris oldu. Göçer, Tigris için paylaştığı mesajda, “Ah Zilan… Sesini ilk duyduğumda büyülenmiştim. Dostum, arkadaşım, meslektaşım… Bugün cansız bedenini göçük altından çıkarmışlar. Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: artigercek.com