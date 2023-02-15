Ferhat Göçer'in acı kaybı! En yakınıydı.. 'Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı' dedi

Ferhat Göçer'in acı kaybı! En yakınıydı.. 'Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı' dedi

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden etkilenen Diyarbakır'da sanatçı arkadaşını kaybetti. Ermeni sanatçı Zilan Tigris'in vefat haberini alan Göçer, sosyal medyadan duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Depremde, Diyarbakır’da yaşayan Ermeni sanatçı Zilan Tigris ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya da vefat etti. Ferhat Göçer, sanatçı Zilan Tigris için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Maraş merkezli depremlerde çok sayıda sanatçının ve yakınlarının da vefat ettiğine dair haberler geldi.

Depremlerde vefat edenlerden biri de Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Zilan Tigris oldu. Göçer, Tigris için paylaştığı mesajda, “Ah Zilan… Sesini ilk duyduğumda büyülenmiştim. Dostum, arkadaşım, meslektaşım… Bugün cansız bedenini göçük altından çıkarmışlar. Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: artigercek.com

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