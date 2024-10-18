Fernas İşçilerinin Soma'da İşverenle Görüşmesi Başladı

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madencilerin, Soma’da işverenle görüşmesi başladı.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(SOMA)- Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madencilerin, Soma’da işverenle görüşmesi başladı.

Müzakere yolunun açılması üzerine Ankara’daki eylemlerine ara vererek görüşme yapmak için dün akşam saatlerinde Soma’ya gelen maden emekçileri, işverenle görüşmek için bugün sabah saatlerinde maden ocağına gitmişti. İşçileri temsilen 5 kişilik heyet, 6 saati aşkın bekleyişin ardından işverenle görüşmek için şirkete girdi.

Heyetin şirkete girişi öncesi açıklama yapan maden Erdinç Demirtaş, “Bugün çözüm için gelmiştik Fernas önüne. Saat 10.00’dan bu yana bekledik. Bizim seçtiğimiz 5 işçi temsilcisinden 3’ünü kabul etmemişlerdi. Diğer arkadaşlarımızdan 3 kişiyi şirket kendisi istedi. Bu arkadaşlarımızı görüşmek için iyi niyet aldık üzerimize ve o arkadaşlarımıza güvendiğimiz için arkadaşlarımızı içeriye görüşmeye gönderiyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızdan gelecek olan cevabı bekleyeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı