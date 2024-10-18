Fernas İşçilerinin Soma'da İşverenle İlk Görüşmesi Sona Erdi

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madencilerin, Soma’da işverenle ilk görüşmesi sona erdi.

(SOMA) - Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madencilerin, Soma’da işverenle ilk görüşmesi sona erdi.

Müzakere yolunun açılması üzerine Ankara’daki eylemlerine ara vererek görüşme yapmak için Soma’ya gelen maden emekçilerini temsilen 5 isim bugün işverenle görüştü. Maden şirketinde işveren ile maden emekçileri arasında saat 16:30'da başlayan görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Maden emekçilerini temsilen Fernas Madencilik’ten ilk işten çıkarılan ve işten kaçınma hakkını kullanan isimlerin katıldığı görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Maden emekçilerinin kendi aralarında bir değerlendirme sonrası karar vereceği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı