Fernas Maden İşçilerinden Ak Parti Milletvekili Nasıroğlu'na Tepki: "İşçinin Hakkını Aramak Suç Mudur?"

(ANKARA)- Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Fernas Madencilik işçilerinin Ankara’ya taşıdıkları eylemleri devam ediyor. Fernas'ın sahibi AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, "'Bazı marjinal gruplar, işçileri kışkırtıyor" şeklindeki açıklamasına Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır tepki gösterdi. Çakır, "İşçinin hakkını aramak suç mudur?" dedi.

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Fernas Madencilik işçilerinin Ankara’ya taşıdıkları direnişleri devam ediyor. Ankara Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi yapan işçiler, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Fernas Madenciliğin AK Parti Batman Milletvekili, TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında eylem yapan işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikasını eleştirmişti. Nasıroğlu, "Bazı marjinal gruplar, işçileri kışkırtıyor" ifadesini kullanmıştı.

"Biz marjinal grup değiliz, biz işçilerimizle beraberiz"

Nasıroğlu'nun sözlerini ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, şunları söyledi:

"İşçinin hakkını arayanlara marjinal grup diyebilirler, işçinin hakkını arayanlara şöylesin diyebilirler. Çok kolay bu. İşçinin hakkını aramayı da ne yapacağız? Sendikaların görevi nedir? İşçinin hakkını aramak suç mudur? Suç ise sendikaları kapatın o zaman vekilim. Siz ne söylerseniz biz de ona boyun eğelim işçiler olarak.

Ama siz şunu söylürsunuz, hem hukuk var diyorsunuz, hem adalet var diyorsunuz işçiler bunu sorduğu zaman da marjinal grup oluyoruz. Biz marjinal grup değiliz, biz işçilerimizle beraberiz."

"Ferhat Bey ya yanlış bilgilendirilmiş ya da doğruları söylemiyor"

Ferhat Nasıroğlu'nun açıklamalarının doğru olmadığını kaydeden Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları kaydetti:

"Ferhat Bey ya yanlış bilgilendirilmiş ya da doğruları söylemiyor. Çünkü işçi arkadaşlarımıza herhangi bir para yatmadı, işçi arkadaşlarımızın ibanı açık. Çalışma Bakanlığı'nın teftişi bitmedi, kendi lehlerine bittiğini söylüyor. Teftiş bitmedi çünkü dün Çalışma Bakanlığı müffettişleri işten atılan ilk beş kişiyi çağırdılar ve görüşme istediler. Bunlar olurken bir raporun olumlu sonuçlanması imkansız. Enerji Bakanlığı gerçekte burada işçi sağlığı, işçi güvenliği sorunlarını tespit edecek madenin çalışmaya el verişli olup olmadığını, toplu ölüm riski olup olmadığını tespit edecek zemin Enerji Bakanlığı müfettişleri. Bunların henüz bir teftiş pratiği söz konusu değil, raporda dolayısıyla yok. Burada kendilerini sendikalı işçilerle çalıştıklarını söylüyorlar 2100 işçiyle. Bu işçiler Koç Holding'in bünyesinde olan Demir Export'ta ortaklıkları üzerinden sendikaya üye olan işçiler. Adana'da, Sabancı Holding ile ortak bir yerleri var orada sendikalı işçiler ile çalışıyorlar yine o da Sabancı Holding'in tutumundan kaynaklı. Fernas'ın onlarca şirketinde tek bir sendika yok, tek bir sendika üyesi yok ne yazık ki. Dolayısıyla vekil bey doğruları söylemiyor."

"Disiplin suçu işledikleri için iş akitleri feshedildi" diyen Nasıroğlu'na, işten çıkarılan Durmuş Olgunsoy yanıt verdi. Olgunsoy, şunları söyledi:

"Bana "sendika üyeliğinden çık iş yerine devam et" dediler"

"Benim bu zamana kadar 17 yıllık çalışma sürecimde hiçbir disiplinsizliğim olmadı. Bu fabrikada da bu firmada da çalışırken ne bir raporum ne bir disiplin kuruluna gitmiş dosyam ne bir işten kaçınma gibi bir hareketim olmadı. Hiçbir disiplinsiz hareket yapmadım, yapmadığıma da eminim. Bana Serkan Güncü tarafından vardiyaya girerken disiplin kuralından dolayı değil, "sendikadan dolayı atıldığım" söylendi. "Sendika üyeliğinden çık iş yerine devam et" denildi. Ben de "özgürlük hakkımı kullanıyorum sendikaya üye olarak kalacağım" dedim. Onun için bana çıkış verildi."

Anka Haber Ajansı