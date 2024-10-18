Fernas Madencilik Emekçileri İşverenle Görüşmek İçin Bekleyişini Sürdürüyor

Fernas Madencilik Emekçileri İşverenle Görüşmek İçin Bekleyişini Sürdürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, şirket önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(SOMA)- Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, şirket önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Müzakere yolunun açılması üzerine Ankara’daki eylemlerine ara vererek görüşme yapmak için dün akşam saatlerinde Soma’ya gelen maden emekçileri, sabah saatlerinde itibaren şirket önünde görüşmek için bekliyor.

Şirket önüne gelen emekçiler, Fernas Madencilik yetkililerine görüşme yapacak isimleri bildirdi. Taraflar arasında işçi kesiminden bildirilen isimler üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle madenciler bekleyişlerini sürdürüyor.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ak Parti, "etki Ajanlığı Düzenlemesi"nin Yer Aldığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na Sundu
Ak Parti, "etki Ajanlığı Düzenlemesi"nin Yer Aldığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Toplumumuzun Tüm Kesimleri Arasındaki Diyalog Zeminini Genişletmemiz Gerekiyor''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Toplumumuzun Tüm Kesimleri Arasındaki Diyalog Zeminini Genişletmemiz Gerekiyor''
Siyasi Partilerden 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi: "Bu Çürümüşlüğü Ülkemizden Atmak, Bizim Boynumuzun Borcu"
Siyasi Partilerden 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi: "Bu Çürümüşlüğü Ülkemizden Atmak, Bizim Boynumuzun Borcu"
Hasan Öztürkmen: ''Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılında Günde En Az 2 Bin 727 Asgari Ücret Harcayacak''
Hasan Öztürkmen: ''Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılında Günde En Az 2 Bin 727 Asgari Ücret Harcayacak''
Özgür Özel, Alanya’da Partisinin İlçe Başkanlığını Ve Alanya Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Özgür Özel, Alanya’da Partisinin İlçe Başkanlığını Ve Alanya Belediyesi'ni Ziyaret Etti
İnan Akgün Alp: ''faili Meçhul Cinayetlerin Örtbas Edilmeye Değil, Aydınlatılmaya İhtiyacı Vardır’’
İnan Akgün Alp: ''faili Meçhul Cinayetlerin Örtbas Edilmeye Değil, Aydınlatılmaya İhtiyacı Vardır’’
Asu Kaya: ''kadınlar, Chp'Nin Yönettiği Kentlerde Huzurla, Güvenle, Gülümseyen Yüzlerle Yaşayacaklar''
Asu Kaya: ''kadınlar, Chp'Nin Yönettiği Kentlerde Huzurla, Güvenle, Gülümseyen Yüzlerle Yaşayacaklar''