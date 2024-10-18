Fernas Madencilik Emekçileri İşverenle Görüşmek İçin Bekleyişini Sürdürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, şirket önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(SOMA)- Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, şirket önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Müzakere yolunun açılması üzerine Ankara’daki eylemlerine ara vererek görüşme yapmak için dün akşam saatlerinde Soma’ya gelen maden emekçileri, sabah saatlerinde itibaren şirket önünde görüşmek için bekliyor.

Şirket önüne gelen emekçiler, Fernas Madencilik yetkililerine görüşme yapacak isimleri bildirdi. Taraflar arasında işçi kesiminden bildirilen isimler üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle madenciler bekleyişlerini sürdürüyor.

Anka Haber Ajansı