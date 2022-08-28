Festivalde, 13 Yaşındaki İbrahim'in Omuzuna Yorgun Mermi İsabet Etti

Hatice Ebru KOYUNCU/ KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde katıldığı festivalde, sağ omuzuna yorgun mermi isabet eden İbrahim Talha Altınel (13) yaralandı.

Olay, dün gece Tahinli Pide Festivali'nin yapıldığı alanda meydana geldi. Festivale katılan İbrahim Talha Altınel'in sağ omuzuna yorgun mermi isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altınel'in omuzundaki mermi çıkarılırken, dikiş atıldı. İbrahim Talha Altınel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı