Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Millet İttifakı'nın Seçim Kampanyası İçin Sahada

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’daki mitingine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Sivas’taki mitingine katılarak Millet İttifakı'na 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’daki mitingine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Sivas’taki mitingine katılarak Millet İttifakı'na 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Başkan Karaca, CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle Anadolu’da seçim kampanyasına destek veriyor. Bu kapsamda Anadolu’daki saha çalışmalarına Sivas’tan başlayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ilk olarak CHP milletvekili adayları ile birlikte Sivas Valiliği’ni, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ve Atatürk’ün kurduğu TÜRASAŞ’ta çalışan emekçileri ziyaret etti. Karaca, TÜRASAŞ fabrikasında işçiler ile birlikte öğle yemeği yedi.

Tarihi Sivas Kongresi’nin yapıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi ile Saadet Partisi Sivas İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Alim Karaca Sivas’ta esnaf ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Cumartesi günü ise Sivas’tan Erzincan’a geçerek CHP’li milletvekili adaylarıyla buluşan ve CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Alim Karaca şehirde çeşitli esnaf ziyaretleri yaparak, yurttaşların sorunlarını dinledi ve Millet İttifakı iktidara geldiğinde yapılacak projeleri anlattı.

Alim Karaca, temasları sırasında kendisine yöneltilen bir soruya cevaben şunları söyledi:

“CHP’li belediyeler çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar; hibe desteği, tohum, su desteği veriyorlar. Çiftçilerimizin ürünlerini CHP’li farklı belediyelerimiz satın aldılar. Özellikle 11 büyükşehir belediyemiz üreticilerimize destek olmak için bugüne dek çeşitli kooperatifler kurarak, çiftçilerimizin ürünlerini satın alarak görevlerini yerine getiriyorlar. Biz de Fethiye’de imkanlarımız çerçevesinde pandemiden zarar gören esnafımıza, çiftçilerimize, dar gelirli yurttaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz.”

Başkan Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da Sivas Havaalanı’nda karşılayarak miting alanına aynı otobüsle geçti.

Anka Haber Ajansı