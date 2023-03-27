Fethiye Belediye Başkanı Karaca Ziyaretlerini Sürdürüyor

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şube Başkanı Filiz Topçu, Gelecek Partisi Fethiye İlçe Yönetimi ve Saadet Partisi Fethiye İlçe yönetimini ziyaret etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya, Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli yanı sıra CHP’li meclis üyeleri de eşlik etti. Karaca’nın ilk ziyareti, kısa süre önce ADD Fethiye Şube Başkanı seçilen Filiz Topçu ve yönetimi oldu. Topçu'ya görevinde başarılar dileyen Karaca, “Ben de bir ADD üyesi olarak burayı ailem gibi görüyorum. Müfettişlerimiz kamu yararı olan ADD gibi dernek binalarıyla ilgili bizlere yaptırım uyguluyor. Biz bu süreç içerisinde ADD ile etle tırnak gibi birlikte olmaya devam ediyoruz. Bizleri kabul ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

SAADET VE GELECEK PARTİLERİNE ZİYARETTE BULUNDU

Karaca daha sonra Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gelecek Partisi Muğla İl Başkanı Selahattin Kayaman, Karaca’yı ilçe yönetimiyle birlikte karşıladı. Millet İttifakı ortakları olan partilere ziyaretler gerçekleştirmeye devam eden Karaca, Gelecek Partisi’nin ardından Saadet Partisi Fethiye İlçe Başkanı Ömer Faruk Kılınç’ı ziyaret etti. Karaca, parti yöneticileriyle belediye başkanlığından önce eskiye dayalı bir dostluğu olduğunu belirterek, bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Anka Haber Ajansı