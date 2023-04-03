Fethiye Belediye Meclisi’nde 2022 Yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğuyla Kabul Edildi

Fethiye Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan 2022 yılı faaliyet raporu CHP ve İYİ Parti’nin kabul, AKP ve MHP’nin red oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. AKP’nin yeni meclis üyesi Kamil Mutlu Demirtaş ise faaliyet raporuna çekimser oy verdi.

Fethiye Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan 2022 yılı faaliyet raporu CHP ve İYİ Parti’nin kabul, AKP ve MHP’nin red oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. AKP’nin yeni meclis üyesi Kamil Mutlu Demirtaş ise faaliyet raporuna çekimser oy verdi.

2022 yılı Fethiye Belediyesi Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Can Mete Tuncel tarafından okundu. Tuncel, şunları kaydetti:

“Fethiye Belediyesi’ne ait 22 müdürlükle ilgili 2022 yılında stratejik plan kapsamında belirlenen 5 stratejik temel doğrultusunda 21 hedef ve bu hedeflere ait 112 adet göstergeleri belirtilen faaliyetlerimizi, hepimizin bildiği ve yaşadığı gibi genel giderlerde yüksek oranda gelişen artışlar sebebiyle ve yine tasarruf tedbirleri içerisindeki tedbirler kapsamında faaliyetlerimizi öncelik sırası göz önüne alınarak icra etmiş ve gider bütçesinde yüzde 86,11, gelir bütçemizde de yüzde 88,75 oranında gerçekleşme sağlamış bulunmaktayız. Şehir ve yaşam alanları kapsamında kamu kullanımına sunulacak projelerimizde kent estetiğinin geliştirilmesi ön planda tutulmuş ve projelerimiz hazırlanmıştır. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayla büyük bir mücadele verilmiş toplam bin 158 kaçak yapılaşmaya ilişkin işlem yapılmıştır.”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise şunları söyledi:

“Yapmış olduğumuz üstyapı ile ilgili yapılan ihalelerin maliyet artışı sebebiyle müteahhitler iş bıraktılar, iflas başvurularının ardından Bakanlık tarafından uygun görülen zaman diliminde yeniden ihaleye çıktık ancak mevcut ekonomik şartların olumsuz koşulları neticesinde firmalar ihalelere girmek istemedi.”

Anka Haber Ajansı