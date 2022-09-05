Fethiyespor Uzatmada Bu Kez Güldü

FETHİYE, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Zonguldak Kömürspor'a 90+2 ve 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü gollerle 4-2 yenilen Fethiyespor, ikinci hafta uzatmada kazanan taraf oldu. Sezonun ilk iç saha maçında grubun iddialı takımlarından Silahtaroğlu Vanspor'u ağırlayan Muğla temsilcisi, Oktay'ın 90+2'nci dakikada tek golüyle 3 puana ulaştı. Galibiyeti taraftarlara hediye eden teknik direktör Mesut Toros, "Zonguldak'ta hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. Bu kaybı son dakikada da olsa telafi ettik. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı