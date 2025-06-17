Fetullah Gülen'in Kuzeni Kemalettin Gülen İstanbul'da Gözaltına Alındı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılık, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verdi.

Şüpheli Kemalettin Gülen, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Anka Haber Ajansı