Fetullah Gülen'in Kuzeni Kemalettin Gülen İstanbul'da Gözaltına Alındı

Fetullah Gülen'in Kuzeni Kemalettin Gülen İstanbul'da Gözaltına Alındı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılık, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verdi.

Şüpheli Kemalettin Gülen, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Kurmaylarından 30 Haziran Değerlendirmesi: “Gündemimiz Dava Değil, Meydanlar”
Chp Kurmaylarından 30 Haziran Değerlendirmesi: “Gündemimiz Dava Değil, Meydanlar”
Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil İle Görüştü: Türk Dünyasına Yeni İvme Kararlılığındayız
Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil İle Görüştü: Türk Dünyasına Yeni İvme Kararlılığındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki Krizlerin Menfi Etkilerinden Ülkemizi Uzakta Tutacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki Krizlerin Menfi Etkilerinden Ülkemizi Uzakta Tutacağız
Chp’nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitinglerinin Dokuzuncusu Avcılar’da Düzenlenecek
Chp’nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitinglerinin Dokuzuncusu Avcılar’da Düzenlenecek
Tbmm'ye Sunulan Kanun Teklifine Göre Binek Otomobillerin Vergilendirilmesinde Ötv Matrahları Güncelleniyor
Tbmm'ye Sunulan Kanun Teklifine Göre Binek Otomobillerin Vergilendirilmesinde Ötv Matrahları Güncelleniyor
Chp'li Gürsel Erol'dan Elazığ'da "İsrail Zulmüne Hayır" Yürüyüşü Çağrısı
Chp'li Gürsel Erol'dan Elazığ'da "İsrail Zulmüne Hayır" Yürüyüşü Çağrısı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Asgari Ücrete Ve Emekli Maaşına Zam Yapmamak Hak Gaspıdır”
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Asgari Ücrete Ve Emekli Maaşına Zam Yapmamak Hak Gaspıdır”