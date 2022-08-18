Fındık İşçilerini Taşıyan Traktörün Römorku Devrildi: 7 Yaralı

Fındık İşçilerini Taşıyan Traktörün Römorku Devrildi: 7 Yaralı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Levent KIZILASLAN/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Kaza saat 19.45 sıralarında, Kaynarca Başoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Recep T. idaresindeki 54 AAZ 601 plakalı traktör, fındık bahçesinde çalışan 23 işçi ile birlikte yola çıktı. Tali yoldan ana yola çıkan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan işçiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Fındık İşçilerini Taşıyan Traktörün Römorku Devrildi: 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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