Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu : "Kayyum Ataması Hakkarililerin Hukukunu Çiğnemektir"

Artvin'in Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ve CHP ilçe örgütleri, DEM Parti Hopa İlçe örgütünü ziyaret etti. Hakkari'deki kayyum uygulamasına tepki gösteren Çervatoğlu, "Yerel halkın iradesini çiğnemekten öte bir şey değil. Orada yaşayan tüm yurttaşların seçmiş olduğu ve oy versin ya da vermesin ama seçildikten sonra Hakkarililerin hukukunu çiğnemektir" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ve CHP ilçe örgütleri, DEM Parti Hopa İlçe örgütünü ziyaret etti. Hakkari'deki kayyum uygulamasına tepki gösteren Çervatoğlu, "Yerel halkın iradesini çiğnemekten öte bir şey değil. Orada yaşayan tüm yurttaşların seçmiş olduğu ve oy versin ya da vermesin ama seçildikten sonra Hakkarililerin hukukunu çiğnemektir" dedi.

Hakkari’de Belediye Başkanı'nın görevden alınarak belediyeye kayyum atanması üzerine CHP ilçe örgütleri, DEM Partiyle dayanışma amacıyla DEM Parti Hopa İlçe örgütünü ziyaret etti. Ziyarettte Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Meclis üyeleri, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, CHP Fındıklı İlçe Başkanı Şahin Kasapoğlu yer aldı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Başka bir ülke yok. 164 bin metrekare içerisinde Laz'ı, Kürt'ü, Türk'ü hangi kökeni olursak olalım birlikte yaşıyoruz. Komşuluk yapıyoruz, arkadaşlık yapıyoruz, evlilikler yapıyoruz evet baktığımızda iç içe geçmişiz ama yaşanan şey yerel yönetimler açısından baktığımızda demokrasinin alt nüveleri ve topluma dokunan en önemli noktaları. Bir yerelde var olan, yerel halkın iradesini çiğnemekten öte bir şey değil. Bu ikili iradeyi çiğnemek. Orada yaşayan tüm yurttaşların seçmiş olduğu ve oy versin ya da vermesin ama seçildikten sonra Hakkarililerin hukukunu çiğnemektir. Demokrasiye ulaşmak bizim ülkemizde zor ve bu tür durumlarda bizlerde bu coğrafyalarda sesimizi çıkarmamız lazım. Eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız bu ülkeyi nasıl yaratacağımız ve onun için farklıklarımıza rağmen adımlarımızı birlikte atabilmek için ve bu zeminleri yaratabilmek için tartışmalarımızı yapmamız lazım."

CHP Hopa ilçe Başkanı Şükrü Aydemir de "Hakkari Belediye Başkanı'na bir kayyum değil darbe yapılması istenmiştir aslında. Yapılan bu darbe yaşanan seçim sürecindeki yenilgiyi hazmedemeyenler şimdi baskı kurmaya çalışıyorlar ve kendilerince bezdirmeye çalışıyorlar. Darbecilere karşı topyekûn mücadele etmemiz gerek ve bunların en büyük korkusu bu yaşanılan seçim zaferinden sonra 2028 deki durumlarını da şimdiden görüyorlar ve o yüzdende bizim hep beraber top yekûn mücadelemize ve yolumuza devam etmemiz lazım" dedi.

"Kayyum bir belediyeye değil topyekun bir ülkeye atanmıştır"

DEM Parti Artvin İl Eş Başkanı Deniz Yalçın ise şunları söyledi:

"Aslında kayyum sadece bir belediye başkanını değil aynı zamanda bizim partimizin paradigması olan eş başkanlığına da yapılmıştır. Kadın partisi diyoruz ve eş başkanlığı önemsiyoruz. Bugün bir belediye başkanı suç işleyebilir, görevden de alınabilir ama var olan meclisle tekrardan bir belediye başkanı seçilebilirdi. Aslında kayyum bir belediyeye değil, topyekun bir ülkeye atanmıştır. Çünkü bütün mekanizmalar bir birine bağlı işler. Biz bugün buna güçlü bir tepki vermez isek yarın bu daha da yayılan bir hal alacaktır diye düşünüyorum."

Anka Haber Ajansı