Fındıklı'da Ekrem İmamoğlu’na Destek Amacıyla Başlatılan Adalet Nöbeti, Meci Sofrası İle Devam Etti

Tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Adalet Nöbeti'nin birinci ayında Rize'nin Fındıklı ilçesinde Meci Sofrası etkinliği düzenlendi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Bugün burada, 19 Mart’ta başlattığımız Adalet Nöbeti’nin birinci ayında, sesimizi bir kez daha duyurmak, umudu diri tutmak ve adalet arayışımızı sürdürmek üzere bir araya geldik. Bu mekânı nöbetimizin sembolik yeri haline getirdik. Bu yüzden bugün burada meci ile soframızı kurarak dayanışmamızı diri tu

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Adalet Nöbeti'nin birinci ayında Rize'nin Fındıklı ilçesinde Meci Sofrası etkinliği düzenlendi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Bugün burada, 19 Mart’ta başlattığımız Adalet Nöbeti’nin birinci ayında, sesimizi bir kez daha duyurmak, umudu diri tutmak ve adalet arayışımızı sürdürmek üzere bir araya geldik. Bu mekânı nöbetimizin sembolik yeri haline getirdik. Bu yüzden bugün burada Meci ile soframızı kurarak dayanışmamızı diri tutuyoruz, "son sözü halk söyler" diyoruz" şeklinde konuştu.

Fındıklı'da, Ekrem İmamoğlu tarafından yaptırılan Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi'nde başlatılan Adalet Nöbeti'nin birinci ayında etkinlik düzenlendi. Çok sayıda yurttaşın katıldığı etkinlikte, Meci Sofrası kuruldu. Katılımcılar evlerinden getirdikleri yemekleri birbirleriyle paylaştı. Etkinlikte nöbetin ilk bir ayını anlatan, nöbet sürecindeki eylem ve yürüyüş görüntülerinin yer aldığı ve halkın direnişine ilişkin karelerin yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Rize CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, bazı meslek örgütleri ile çeşitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılardan Nurten Kadıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı konuşmada, "Bir aydan beri adalet nöbetindeyiz. Çok iyi bir şey oldu, insanlar bir araya geldi MHP'lisi, AKP’lisi, bütün siyasi görüşten olanlar olmayanlar herkes bir araya geldi. Tayip Erdoğan’ın hukuken yanlış yaptığını anladılar, hepsi bir araya geldi. 23 senede bir insanın, tek kişinin iki dudağının arasından çıkan kanun oluyor. Bence İmamaoğlu da bu kadar beklemiyordu. Ama insanlarda patlama oldu, artık herkes isyan ediyor ve bu işlerin düzeleceğine inanıyorum" dedi.

Nilgün Osmanağaoğlu da “Artık sokakları bırakmayacağız. İmamoğlu'nu Silivri’den alana kadar bırakmayacağız çünkü bu kadar haksızlığa bu kadar hukuksuzluğa artık yeter diyoruz, yeter yeter yeter, gitsin. İstemiyoruz. Yıllardır zaten tek adam rejimiyle yönetiliyoruz ve yeter diyoruz artık" diye konuştu.

Emine Horozal da "Doğuda kayyumlar atanırken hiç sesimiz çıkmadı, zaten buraya geleceği belliydi. Biz çok geç kalmış bir protesto yapıyoruz ama yine tabii sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi kazanacağız. Bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz"

“Yoldaşlarımızı Silivri zindanlarını parçalayıp alıncaya kadar nöbetimiz devam edecek”

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da yaptğı konuşmada, "Ekrem İmamoğlu’nun da bizim de yaşam tarzımız olan Meci kültürününü burada yaşatmak istedik. Meci kültürüyle, dayanışma kültürüyle, Meci Sofrası kurduk. Yemeğimizi de birlikte yiyip bu akşam burada nöbet tutacağız. Ekrem İmamoğlu ve diğer yoldaşlarımızı unutmadığımızı ve onları geri alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade etmek için yeniden Adalet Nöbeti'nin birinci ayında bir araya geldik. Esir alınan, esarette olan yoldaşlarımızı Silivri zindanlarını parçalayıp alıncaya kadar devam ettireceğiz."

“Temmuz ayında bütün zindanlar boşalacak”

İmamoğlu ve arkadaşlarını cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da şunları kaydetti:

"19 Mart siyasi darbesinde gençlerimiz önce bizim dışımızda, siyasetin dışında sokağa çıktı. Sendikalar çıkıyor, öğrenciler, öğretmenler bütün sivil toplum kesimleri aslında Türkiye’de ayakta bugün. Hepinizin gördüğü, izlediği gibi Yozgat'ta inanılmaz bir karşılıkla "şalgamla, turpla Türkiye idare edilmez" diyen çiftçi yoldaşımızla vücut buldu, çok önemlidir. Emin olun size buradan tarih de veriyorum Temmuz ayında hiç kimseyi tutamayacaklar. Temmuz ayında bütün zindanlar boşalacak. Şunu hesap ediyorlar, yarıyıl tatili girer Meclis tatili olur, adli tatil olur bu eylemler durur, yavaşlar. Türkiye eylemlilik planlarını bizim de dışımızda kendi iradesiyle çok daha fazla büyütecek ve sonuç alacaktır. O yüzden direnişiniz, direnişimiz çok kutsaldır, çok güzeldir her şey çok güzel olacak diyorum."

Anka Haber Ajansı