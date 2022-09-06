Firari Hükümlü, Cezaevi Ziyaretinde Yakalandı

Firari Hükümlü, Cezaevi Ziyaretinde Yakalandı

BOLU'da, "kasten öldürme" suçundan hakkındaki 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emin Arslan (41), yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde yakalandı.

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, "kasten öldürme" suçundan hakkındaki 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emin Arslan (41), yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de geçen yıl cinayete karışan Emin Arslan hakkında, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 Ağustos'ta "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası kararı verildi. Yakalama kararı çıkarılan Arslan ise Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan yakını G.A.'yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kimlik kontrolünde yakalama kararı olduğu belirlenen Emin Arslan, gözaltına alındı. Arslan, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim" diyerek güldü. İşlemleri tamamlanan Emin Arslan, cezaevine gönderildi.

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Firari Hükümlü, Cezaevi Ziyaretinde Yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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