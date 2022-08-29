Firari Töre Cinayeti Hükümlüsü, Sahte Kimlikle Yakalandı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, töre cinayetinden 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.B., JASAT operasyonuyla sahte kimlikle yakalandı.

Gürpınar'da 2020'de işlenen töre cinayeti nedeniyle hakkında 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından çalışma başlatıldı. B.B.'nin, sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Adresi de belirlenen B.B., operasyonla üzerindeki sahte kimlik ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı