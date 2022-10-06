Fırat Nehri Kıyısında Yaralı Bulunan 8 Çocuk Annesi, Taburcu Oldu

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Fırat Nehri kıyısında bıçaklanmış halde bulunan 8 çocuk annesi H.Ç. (43) tedavisinin ardından taburcu oldu. H.Ç.'nin, psikolojik bunalıma girip kendini yaraladığı ve nehre atladığı kaydedildi.

Birecik ilçesinde, Birecik-Halfeti yolunun Kelaynak Üretim Tesisleri yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında, 4 Ekim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, nehir kenarında gezenler, bir kadının yardım çığlığını duydu. Nehirdeki yaralı kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler ve onlara yardım eden kişilerin oluşturduğu insan zinciriyle, sudan çıkarılan kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası olan kadın, acil servisteki tedavisinin ardından taburcu oldu. İlçede kozmetik dükkanı çalıştırdığı öğrenilen 8 çocuk annesi H.Ç. adlı kadının psikolojik sorunlarının olduğu, olay günü de vücuduna bıçakla zarar verip nehre atladığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı