Fırtınada Uçan Çatı Elektrik Tellerini Takılıp, Yangına Neden Oldu

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (BALIKESİR), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerine takılıp, yangına neden oldu. Birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler evlere ve yakındaki ormana sıçramadan itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Savaştepe'nin kırsal Pelitçik Mahallesi'nde meydana geldi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bir hayvan damının sac olan çatısı uçtu. Çatı, elektrik telleriye temas edince çıkan kıvılcımlar yerdeki kuru otları tutuşturdu. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da kova ve ibriklerle alevlerin yayılmasına engellemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Savaştepe Orman İşletme Şefliğine bağlı bir arazöz de olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çabasıyla alevler yakındaki evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı