Foça’da Depremzedelere Ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, deprem bölgesinden gelen depremzedelerin istek ve taleplerini dinlemek üzere Foça’ya ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, deprem bölgesinden gelen depremzedelerin istek ve taleplerini dinlemek üzere Foça’ya ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Yavuz Selim Köşger’e, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, askeri ve sivil erkan ile siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Foça Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Tesisleri’nde kalan vatandaşlar ile görüşen Vali Köşger, ‘‘Milletçe birlik olmamız gereken bir dönemdeyiz. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizleri burada misafir ediyoruz. Devletimize emanetsiniz, bizlere emanetsiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz; çocuklarımızın tahsili için ve sizler için’’ dedi.

CHP’Lİ VEKİL DE ZİYARET ETTİ

Vali Köşger’in ardından kentti depremzedeleri ziyaret eden bir diğer isim ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Gonca Altınsoy oldu.

Dün ilçeyi ziyaret eden CHP Milletvekili Tacettin Bayır ve İl Başkan Yardımcısı Gonca Altınsoy’u CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, ilçe örgütü ve CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz karşıladı.

Tacettin Bayır, Foça ziyaretinin ilk durağında, deprem bölgelerinden gelerek Yeni Foça Öğretmenevi’nde misafir edilen vatandaşlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ardından Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz ve Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi Başkanı Halil Çıtak ile bir araya gelen Bayır ve Altınsoy, öğlen saatlerinde ilçeden ayrıldı.

Anka Haber Ajansı