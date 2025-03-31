Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bayramını Kutladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bayramını Kutladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu."

Anka Haber Ajansı

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