Fransa Ve İspanya’da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Fransa Ve İspanya’da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

FRANSA, (DHA)- Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. İspanya'da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.

SANCHEZ'DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Öte yandan İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli yaşamını yitirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fransa Ve İspanya’da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
5'inci Kat Balkonundan Düşen 9 Aylık Bebek, Ağır Yaralandı
5'inci Kat Balkonundan Düşen 9 Aylık Bebek, Ağır Yaralandı
Aydın'daki Orman Yangınında 30 Hektarlık Alan Zarar Gördü
Aydın'daki Orman Yangınında 30 Hektarlık Alan Zarar Gördü
Muğla'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkardı
Muğla'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkardı
Hdp Binasındaki Cinayetin Sanığı, 4'üncü Kez Hakim Karşısında
Hdp Binasındaki Cinayetin Sanığı, 4'üncü Kez Hakim Karşısında
Thy Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye Liderlik Ödülü
Thy Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye Liderlik Ödülü
'yan Bakma' Kavgasında Kendi Getirdiği Tüfekle Vurulup Öldü
'yan Bakma' Kavgasında Kendi Getirdiği Tüfekle Vurulup Öldü
'yanmış Ceset' Davasında 19 Yıl Hapse Çarptırılan Sanığa İstinafta Müebbet Verildi
'yanmış Ceset' Davasında 19 Yıl Hapse Çarptırılan Sanığa İstinafta Müebbet Verildi