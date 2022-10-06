Freni Boşalıp, Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada

Freni Boşalıp, Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada

KAYSERİ'de, freni boşalınca devrilen, taş yüklü kamyonun sürücüsü Suriyeli Tolal Elsuviş (30), hayatını kaybetti.

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, freni boşalınca devrilen, taş yüklü kamyonun sürücüsü Suriyeli Tolal Elsuviş (30), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam, Özvatan ilçesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Tolal Elsuviş'in kullandığı taş yüklü kamyon, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elsuviş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun devrildiği görüldü. (DHA)

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Freni Boşalıp, Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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