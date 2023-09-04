Gamze Akkuş İlgezdi: 112 İstasyonları Kapandı, Vatandaşlarımız Zamanında Hastaneye Ulaşamıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ambulans arızaları ve yeni ambulans alımı yapılmadığı için 112 çağrı istasyonlarının kapandığını belirterek, “Vatandaşımız en temel hakkı olan sağlığa erişim hakkından mahrum kalıyor. Ambulans arızalarından ve yeni ambulans alınmadığı için Adana’da her 10 istasyondan 1’i, Bursa’da ise her 14 istasyondan 1’i kapalı. Hizmet veremeyen istasyonlar yüzünden vatandaşlarımız zamanında hastanelere ulaştırılamıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ambulans arızaları ve yeni ambulans alımı yapılmadığı için 112 çağrı istasyonlarının kapandığını belirterek, “Vatandaşımız en temel hakkı olan sağlığa erişim hakkından mahrum kalıyor. Ambulans arızalarından ve yeni ambulans alınmadığı için Adana’da her 10 istasyondan 1’i, Bursa’da ise her 14 istasyondan 1’i kapalı. Hizmet veremeyen istasyonlar yüzünden vatandaşlarımız zamanında hastanelere ulaştırılamıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ambulans arızaları nedeniyle kapatılan 112 çağrı istasyonlarını TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İlgezdi, yeni ambulans alınmadığı için Bursa’da yedi, Adana’da ise on 112 araç çağrı istasyonunun geçici olarak kapandığını belirterek, önergesinde şunları kaydetti:

“Vatandaşımız en temel hakkı olan sağlığa erişim hakkından mahrum kalıyor. Ambulans arızalarından ve yeni ambulans alınmadığı için Adana’da her 10 istasyondan 1’i, Bursa’da ise her 14 istasyondan 1’i kapalı. Hizmet veremeyen istasyonlar yüzünden vatandaşlarımız zamanında hastanelere ulaştırılamıyorDiğer illerden benzer bilgiler geliyor. Sayılar net olmadığı için açıklamıyoruz. Bakanlık bir ambulans alıp, bir ile yolladığı zaman bile tören düzenlerken, şuan sağlıkçılarımız eski ve fiziki şartları uygun olmayan ambulanslarda hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyor. Bu ambulansların geneli çok eksi olduğu için bozuluyor ve bu yüzden 112 istasyonları kapanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız daha uzaktan gelecek ambulansı beklemek zorunda kalıyor. Bu da insan hayatını riske sokuyor.”

İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya su soruları yöneltti:

“- Ambulans eksiği nedeniyle geçici olarak kapatılan 112 çağrı istasyonları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini neden tehlikeye atıyorsunuz?

- Ambulans alımı neden yapılmıyor?

- Arızalanan ambulanslar için anlaşılan araç tamir firmaları hangi kriterlere göre seçilmektedir? Yapılan anlaşmalarda tamir için azami süreler belirtilmiş midir?

- 2023 yılı itibari ile aylar ve iller bazında kaç 112 çağrı istasyonu vardır. Bunların kaçı hangi sürelerle kapatılmıştır?”

Anka Haber Ajansı