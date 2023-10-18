Gamze Akkuş İlgezdi: “Binası Ve Kadrosu Olmayan Fakülteler Öğrencilerimizin Geleceğini Karartıyor”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 4 yıldır öğrenci aldığını ancak bu süre boyunca en temel fiziki ihtiyaçların bile giderilemediğini belirterek, “Fakülte var ama bina ve akademik personel yok. Eğitim kalitesini çok fakülte açmakla yükselteceğini zanneden bilim dışı zihniyet, gençlerimizin geleceğine ipotek koyuyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 4 yıldır öğrenci aldığını ancak bu süre boyunca en temel fiziki ihtiyaçların bile giderilemediğini belirterek, “Fakülte var ama bina ve akademik personel yok. Eğitim kalitesini çok fakülte açmakla yükselteceğini zanneden bilim dışı zihniyet, gençlerimizin geleceğine ipotek koyuyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları sıkıntıları bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

İlgezdi önergesinde, Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 yıldır öğrenci aldığını ancak bu süre boyunca en temel fiziki ihtiyaçların bile giderilemediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Eğitim tarihinde eşine rastlamadığımız yanlış bir uygulamanın faturasını gençlerimiz ödüyor. Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin deyim yerindeyse sadece ismi var. Hastane ve fantom laboratuvarı dahi yapılmamış. Akademik kadro yetersiz olduğu için periodontoloji, ortodonti, pedodonti gibi ana bilim dalı derslerini göremiyorlar. Öğrenciler, Döner Sermaye binasına yapılan 2 preklinik ve 1 derslikte adeta derme çatma bir eğitim alıyorlar. Üstelik fiziki şartlar o kadar yetersiz ki, 4. sınıf öğrencileri ‘Misafir öğrenci’ adı altında Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne gönderiliyor. Tam olarak AKP dönemini özetleyen skandal bir durumla karşı karşıyayız: Fakülte var ama bina ve akademik personel yok. Eğitim kalitesini çok fakülte açmakla yükselteceğini zanneden bilim dışı zihniyet, gençlerimizin geleceğine ipotek koyuyor.”

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan gençlerle görüştüğünü ifade eden İlgezdi, önergesinde şunlara yanıt istedi:

“Mevcut ekonomik şartlarda üniversite okumak için başka şehre gidebilmek bile büyük lüks. Hal böyle iken, istekleri dışında Erzurum’a gönderildikleri için sosyal medyada tepki gösteren 4. sınıf öğrencilerini KYK yurtlarından attılar.Binasını yapamadığınız fakülteyi neden açıyorsunuz?

“NEDEN SÜRGÜNE YOLLUYORSUNUZ?”

Hocasını istihdam edemediğiniz öğrencileri neden sürgüne yollar gibi başka şehirlere gönderiyorsunuz?Laboratuvarını bile inşa edemediğiniz bir diş hekimliği fakültesinden eğitim, tıp ve gelecek adına nasıl bir fayda bekliyorsunuz? En temel ana bilim dalı derslerini bile göremeyen öğrencilerimizin mağdur olması dışında, ilerleyen yıllarda bu eksikliği basit bir muayene sırasında yaşayacak olan vatandaşlarımızın ne suçu var?”

Anka Haber Ajansı