Gamze Akkuş İlgezdi: “Dava Açılmayan Cinsel İstismar Dosyaları Endişelerimizi Artırıyor”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “2015 yılına göre, 2024 yılında çocuklara cinsel istismar suçuyla ilgili savcılıklarda açılan dosya sayısı yüzde 84 artmış. Yine, 2015’e göre 2024’te çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açılan dava sayısında ise yüzde 47 artış yaşandı. Takipsizlik ve görevsizlik gibi nedenlerle dava açılmayan cinsel istismar dosyaları endişelerimizi artırıyor” dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “2015 yılına göre, 2024 yılında çocuklara cinsel istismar suçuyla ilgili savcılıklarda açılan dosya sayısı yüzde 84 artmış. Yine, 2015’e göre 2024’te çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açılan dava sayısında ise yüzde 47 artış yaşandı. Takipsizlik ve görevsizlik gibi nedenlerle dava açılmayan cinsel istismar dosyaları endişelerimizi artırıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 2015-2024 yılı Adalet Bakanlığı'na ait Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Adalet İstatistikleri 2024 yılı raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlgezdi çocukların maruz kaldığı cinsel istismar verilerini değerlendirerek, “2024’te mahkemelere intikal eden çocukların cinsel istismarı dosya sayısı, 31 bin 592. Mahkemelerce karara bağlanan 15 bin 227 dosyadaki 16 bin 790 sanıktan sadece 6 bin 905’i hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2023’te dava sayısı 14 bin 919 iken mahkumiyet sayısı 7 bin 88’di. Dava sayısı artarken mahkumiyet oranın düşmesi yargıya güvenin en kötü olduğu bir dönemde davaların gerekli şekilde sonuçlandırılmadığı, çocukların mağduriyetlerinin giderilmediği endişesini doğuruyor" dedi.

Çocukların güvenliğini sağlamak için caydırıcı cezalar ve sağlıklı bir adalet sistemine olan ihtiyacın her geçen gün arttığını vurgulayan İlgezdi, şöyle devam etti:

“2024 yılı Adalet İstatistikleri, AKP ve tek adam rejiminin Türkiye’yi çürümenin merkezi haline getirdiğini apaçık ortaya koyuyor. 2015 yılına göre 2024 yılında TCK 103 kapsamına giren çocuklara cinsel istismar suçuyla ilgili savcılıklarda açılan dosya sayısı yüzde 84 artmış. Yine, 2015’e göre 2024’te çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açılan dava sayısında ise yüzde 47 artış yaşandı. Takipsizlik ve görevsizlik gibi nedenlerle dava açılmayan cinsel istismar dosyaları endişelerimizi artırıyor.

"Tek adam rejimi, Türkiye’yi çürümenin merkezi haline soktu”

Çocuk istismarı haberleriyle yüreklerimiz dağlanıyor. Her yeni güne kötü bir haberle başlıyoruz. Suç oranları ve bireysel silahlanma her geçen yıl artarken çocuğa cinsel istismar suçundan beraat edenler de artıyor. Adalete, hukuka güvenin tamamen yok olduğu bir coğrafyada bu kararlar hepimizi tedirgin ediyor. ‘İktidara yakın birilerinin işledikleri suçlar yanlarına kar mı kalıyor’ sorusu herkesin aklında. ‘Şahlanacağız’ iddiasıyla getirilen tek adam rejimi, Türkiye’yi çürümenin merkezi haline soktu. Maalesef toplumsal bir çöküşle karşı karşıyayız. Çocuklarımızı bunca kötülükten nasıl koruyacağız? Çok geç olmadan, hiçbir yavrumuzun canı yanmadan gerekli önlemler derhal alınmalı."

Anka Haber Ajansı