Gamze Akkuş İlgezdi: “Emekli Simit Bile Alamıyor, Öğleni Çubuk Krakerle Geçiştiriyor”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Emeklimiz bir öğünde simit-ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde. Bir öğüne 35 lira veremeyen emekli; 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kalıyor. AKP’nin emeklimize reva gördüğü hayat işte bu” dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Emeklimiz bir öğünde simit-ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde. Bir öğüne 35 lira veremeyen emekli; 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kalıyor. AKP’nin emeklimize reva gördüğü hayat işte bu” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin yaşadığı ekonomik krize ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AKP iktidarının emekliyi simide bile muhtaç ettiğini kaydeden Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

“Temmuz TÜİK enflasyon oranlarından sonra emeklilere yapılacak zam açıklandı. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altında kalan emeklilerimizin maaşlarına zam gelemeyecek. Emeklimiz iktidar en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme yapmazsa yıl sonuna kadar 10 bin lira ile geçinmeye çalışacak. Durum o kadar kötü ki, emeklimiz bir öğünde simit- ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde. Bir öğüne 35 lira veremeyen emekli; 3 harfli marketlerden 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kalıyor. Ama iktidara göre maaşları iyi, bir sorun yok! AKP’nin emeklimize reva gördüğünü hayat işte bu.”

Akkuş İlgezdi, emeklinin simide hasret kaldığını hatırlatarak, “Eskiden parklarda emeklimiz öğlen simit ayranla öğünü geçiştiriyordu. Şimdi ise simit ayran alacak gücü dahi yok. En ucuz suyu, ayranı, çubuk krakeri almak için market market dolaşıyor. Parkta simit yerine çubuk kraker yiyor. Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek, bir gününü ayırsa emeklinin halini görecek. Hani çok uzaklara da gitmemize gerek de yok. Ankara’da bakanlığa yakın bir parka gidelim. Emeklinin öğlen simit bile alamadığını, simitten bile tasarruf yapmak zorunda kaldığını görmesini sağlayalım” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret ocak ayından bugüne 3 bin 850 lira eridi”

Emeklinin 10 bin lira ile geçinemediği gibi, asgari ücretlinin zam alamayacağı için durumunun çok kötü olacağını hatırlatan Akkuş İlgezdi, “Asgari ücret ocak ayından bugüne 3 bin 850 lira eridi. Buna rağmen AKP yetkilileri temmuzda ara zam yapılmayacağını açıkladı. Enflasyon farkı vermeyen, refah payını emekçi unutsun diyen AKP, yine ülkemizin bütün zenginliğini garanti ödemelere, yandaşlara, lüks ve şatafata harcıyor. Olan emekliye ve emekçiye oluyor” dedi.

Anka Haber Ajansı