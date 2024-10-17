Gamze Akkuş İlgezdi: İktidarın Ekonomi Yönetimi Yüzünden Yoksulluk Her Geçen Gün Daha Da Acımasızlaştı

(ANKARA)-CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaşanan ekonomik krizin yoksulluk boyutlarını çoktan aştığını belirterek, “17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde iktidarın beceriksiz ve basiretsiz politikaları yüzünden temel sorunumuz, ana gündem maddemiz açlık olmaya başladı. Yoksulluk sorunu maalesef yerini açlık sorununa bıraktı” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yoksullukla ilgii açıklama yaptı. İlgezdi, işsizin, emeklinin, asgari ücretlinin yoksullukla değil açlıkla mücadele ettiğinin altını çizerek, “Ankara Lokantacılar Odasının resmi tarifesine göre yurttaşların gidebileceği 3. sınıf diye geçen semt lokantasında bir çorba 2023 yılında 45 lirayken, bu yıl yüzde 200 artışla 135 lira olmuş durumda. 4 kişilik bir aile 3 öğün çorba içse bir öğün 540, üç öğün günde bin 620, ayda 48 bin 600 lira harcamak zorunda kalıyor. Buradan hatırlatalım ara zam yapılmayan asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı ise hala 12 bin 500 lira” diye konuştu.

İktidarın ekonomi yönetimi yüzünden yaşanan yoksulluğun boyutlarının her geçen gün daha da acımasızlaştığına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, özetle şunları söyledi:

“Birinci sınıf lokanta fiyatlarını söylemiyorum. 3. Sınıf diye geçen semtlerde, mahallelerde bulunan lokantalardaki fiyatları görünce halkımızın gıdaya ulaşmasının imkansız olduğu ortaya çıkıyor. 2023 yılında 80 lira olan lahmacun, bu yıl yüzde 200 artışla 240 lira. Her şeye en az yüzde 200 zam gelirken TÜİKin açıkladığı en yüksek yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45. Bu ay ise yüzde 49.38 açıkladılar. Ancak zamlar açıkladıklarını 3- 4 katı oldu.

Açlık ülkemizin en derin ve en yakıcı sorunu olarak karşımıza çıkıyor

2023 yılında 100 gram et döner 195 lirayken, bu yıl yüzde 200 artışla 585 lira oldu. Tavuk döner ise 95 liradan yine yüzde 200 artarak 285 liraya çıktı. İşsizin, asgari ücretlinin, emeklinin bir lokantada en uygun yemeği yemeye bile bütçesi yok artık. Açlık ülkemizin en derin ve en yakıcı sorunu olarak karşımıza çıkıyor.”

Anka Haber Ajansı