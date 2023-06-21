Gamze Akkuş İlgezdi: “İşe Yarar Adımlar Atmanız İçin Daha Kaç Kere Ölmemiz Gerekiyor”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Artık gün aşırı kadın cinayetleri haberi vermekten bıktık. Cezasız kalan erkek şiddetini konuşmaktan usandık. Buradan, ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; somut yaptırımlar, işe yarar adımlar atmanız için daha kaç kere ölmemiz gerekiyor? Türkiye’nin kadınları yalnız değildir, sahipsiz değildir, kimsesiz değildir. Biz varız, CHP var” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Artık gün aşırı kadın cinayetleri haberi vermekten bıktık. Cezasız kalan erkek şiddetini konuşmaktan usandık. Buradan, ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; somut yaptırımlar, işe yarar adımlar atmanız için daha kaç kere ölmemiz gerekiyor? Türkiye’nin kadınları yalnız değildir, sahipsiz değildir, kimsesiz değildir. Biz varız, CHP var” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı açıklamada, son bir haftada yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle iktidara tepki gösterdi. İlgezdi, şunları söyledi:

“İŞE YARAR ADIMLAR ATMANIZ İÇİN DAHA KAÇ KERE ÖLMEMİZ GEREKİYOR”

“Geçtiğimiz hafta sadece 3 günde 5 kadın kardeşimiz katledildi. Dün ise Ankara’da ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ çağrısı yapan Belen Nesil Coşğun, vurularak öldürüldü. Artık gün aşırı kadın cinayetleri haberi vermekten bıktık. Cezasız kalan erkek şiddetini konuşmaktan usandık. Buradan, ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; somut yaptırımlar, işe yarar adımlar atmanız için daha kaç kere ölmemiz gerekiyor?

“TÜRKİYE’NİN KADINLARI YALNIZ DEĞİLDİR”

Kadın cinayetlerinin kaderini gazetelerin üçüncü sayfalarına hapsettirmeyeceğiz. Şu bilinsin ki bugün kadın öldürenin ya da dövenin akşamına serbest bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Gerekli yasal düzenlemeler yapılana kadar, bu konuyu gerekirse afiş yapıp üzerimizde taşıyacağız. Türkiye’nin kadınları yalnız değildir, sahipsiz değildir, kimsesiz değildir. Biz varız, CHP var.”

Anka Haber Ajansı