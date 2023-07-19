Gamze Akkuş İlgezdi: “Kadınlar Ve Çocuklar Zamlar Karşısında Eziliyor”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hijyen ürünlerinde yapılan KDV artışına ilişkin, “Cumhurbaşkanı yurttaşları hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için adım attıklarını söylese de kadınlar ve çocuklar zamlar karşısında eziliyorlar… İktidar, sermayeye hizmet etmeyi bırakmalı, kadınların ve çocukların en temel ihtiyaçları olan hijyen malzemelerine ulaşılabilirliği sağlamalı. Yani hijyen ve sağlık ürünleri ücretsiz olmalı” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hijyen ürünlerinde yapılan KDV artışına ilişkin, “Cumhurbaşkanı yurttaşları hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için adım attıklarını söylese de kadınlar ve çocuklar zamlar karşısında eziliyorlar… İktidar, sermayeye hizmet etmeyi bırakmalı, kadınların ve çocukların en temel ihtiyaçları olan hijyen malzemelerine ulaşılabilirliği sağlamalı. Yani hijyen ve sağlık ürünleri ücretsiz olmalı” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıttaki ÖTV zammı ve hijyen ürünlerinin KDV oranlarında yapılan artışa tepki gösterdi. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Seçim döneminde ‘gaz bulundu, doğal gaz artık ücretsiz olacak’ söylemlerinin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. İktidara oy veren vatandaşımız için bile vaatlerin inandırıcılığı kalmadı. Akaryakıta yapılan son zamlardan sonra insanlar kontak açamaz hale geldi. İktidar, yanlış politikaları sayesinde ülkeyi yangın yerine çevirdi. Vatandaşın cebi her gün artarak yanmaya devam ediyor. Akaryakıta gelen zamlar, iğneden ipliğe varana kadar her ürüne yansıyacak. Sözde maaşlara zam yaptılar. Asgari ücretli maaş zammını alamadan, yaptıkları zam akabinde misliyle geri aldılar.

Yaptıkları zamların sebebi olarak depremi gösteriyorlar. Deprem bağışları nereye gitti? Bir gecede depremzedelere destek için 115 milyar TL topladınız, ne oldu bu yardımlar? Vatandaşlarımızdan 1999 depremi sonrasında toplanmaya başlanan ve 23 yıldır birikmiş olan Özel İletişim Vergilerimiz ne oldu? İktidardan cevap bekliyoruz.

‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ gibi garabet politikaların ceremesini bugün halk çekiyor. Liyakatsiz kadrolarla 21 yıldır ülkenin kaynaklarını tüketenler, ülkemizi iflasın eşiğine getirdiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarında Tasarruf Genelgesi yayımlandı. Oysaki buradaki asıl altı çizilecek olan harcama kalemi, Saray ve devlet kurumlarının ‘itibar’ harcamalarıdır. Türkiye Kurtuluş Savaşı günlerindeki mücadelesiyle minnet altında kalmadan ekonomik bağımsızlığını sağlamışken ne acı ki bugün Arap ülkelerinde para arıyorlar. Ne günlere kaldık.”

HİJYEN ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞA DA DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yılın mart ayında yeni KDV düzenlemelerini açıklayarak, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, hijyenik ped, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerine uygulanan yüzde 18’lik KDV oranlarının yüzde 8’e indirileceği belirtmişti. İlgezdi ise açıklamasında, KDV’de indirim beklerken artış olduğunu ifade ederek, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldığına dikkat çekti. İlgezdi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı yurttaşları hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için adım attıklarını söylese de kadınlar ve çocuklar zamlar karşısında eziliyorlar. Cumhurbaşkanı’na soruyorum; siz Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatlarını yoklukla mı terbiye edeceksiniz? Kendiniz sefa sürerken vatandaşın bebeğine bezi lüks olarak mı görüyorsunuz? Ne zaman kadınların ve çocukların yararına bir iş yapacaksınız? Konuşmaya gelince ‘Kadınlar kutsalımız, çocuklar geleceğimiz’ diyerek mangalda kül bırakmıyorsunuz ama icraata gelince elde var sıfır.

Derin yoksulluk içinde yaşayan kadınların yüzde 82’si hijyenik pede ulaşamazken anneler, çocuklarına bebek bezi yerine poşet kullanmaya başladı. Her istatistiği düşük gösteren TÜİK, 2022 verilerinde bile son bir yılda hijyenik pedlere yüzde 51,04 zam geldiğini açıkladı.

‘İnsanları hayat pahalılığına, enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyordunuz ama söylediklerinizle icraatlarınız taban tabana zıt. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Şu bahsettiğiniz şahlanışı siz gördünüz, ama ne hikmetse bir halk göremedi. Şu bir gerçek ki rakamlar hep size şahlanıyor.

Geçen yıl ağustos ayında İskoçya parlamentosu ‘Kadın Hijyen Ürünleri Yasası’ çıkardı ve ihtiyacı olan tüm kadınlara hijyenik ürünler sağlanması yasal bir zorunluluk haline getirildi. Avrupa’yı ceza ve yasaklar konusunda örnek gösteren Cumhurbaşkanı, kadınların kazanımlarına neden olacak konularda neden suskun?

“HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜCRETSİZ OLMALI”

Kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarının sosyal devlet gereği olarak devlet tarafından karşılanması, hijyenik ürünlerin ücretsiz olması mümkünken sermayenin çıkarlarının korunmaya devam edildiğini görüyoruz. İktidar, sermayeye hizmet etmeyi bırakmalı, kadınların ve çocukların en temel ihtiyaçları olan hijyen malzemelerine ulaşılabilirliği sağlamalı. Yani hijyen ve sağlık ürünleri ücretsiz olmalı.

“YAŞAMAK LÜKS OLDU”

AKP ile birlikte yaşamak bir lüks haline gelmiştir. Temel ihtiyaçların karşılanmasının lüks olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanı, ‘Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir. Milletimizden sadece sabırlı olmalarını istiyoruz’ diyordu. Ancak gördük ki sabır, zam olarak geri döndü. Bir yandan ‘En az 3 çocuk yap’ diyen anlayış, halkı çocuk bezi alamayacak kadar yoksullaştırdı.”

Anka Haber Ajansı