Gamze Akkuş İlgezdi: “Kyk Yurtları Boş İse Neden Öğrencilerimiz Yüz Yüze Eğitimden Mahrum Bırakılıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, depremzedelere ayrılan KYK yurtlarının birçoğunun boş olduğu iddialarının gündeme gelmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na, “KYK yurtları söylendiği gibi boş ise neden öğrencilerimiz yüz yüze eğitim hakkından mahrum bırakılıyor” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, depremzedelere ayrılan KYK yurtlarının birçoğunun boş olduğu iddialarının gündeme gelmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na, “KYK yurtları söylendiği gibi boş ise neden öğrencilerimiz yüz yüze eğitim hakkından mahrum bırakılıyor” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Akkuş İlgezdi, depremzedelere ayrılan KYK yurtlarının birçoğunun boş olduğu iddialarını Meclis’e taşıdı. Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yaparak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na yönelttiği soru önergesini de duyurdu. Dr. Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“YURTLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BOŞ KALDI”

“Depremin hemen ardından alınan kararla birlikte çok sayıda mağduriyet oluştu. Hem sosyal medyadan hem de çeşitli iletişim kanallarından bize ulaşan öğrencilerin yaşadığı sorun, sıkıntı toplumsal bir travmaya dönüştü. Üniversitelerin örgün eğitim programlarında şu anda 5 milyon 964 bin 910 öğrenci okuyor. KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 678 bin 763. Üniversitede okuyan her 100 öğrenciden yalnızca yüzde 11’i ise KYK yurtlarında barınabiliyor. Depremden sonra eşyalarıyla birlikte yurtlardan çıkarılan çok sayıda öğrenci, ortada kalırken, boşaltılan yurtların da büyük bölümünün boş kaldı.

“BİNLERCE ÖĞRENCİNİN KAPININ ÖNÜNE KOYULMASI SORUNLARI DAHA DA ARTIRDI”

Atatürk Öğrenci Yurdu’nda kalan bir kadın öğrenci, ‘Deprem felaketinkinden sadece birkaç gün sonra yurt görevlisi ablaların eşyalarımızı toplanmaya başlandığını öğrendik. Bazı arkadaşlarımıza birkaç saat içerisinde yönetim tarafından odalarını boşaltması gerektiğini söylediler. Bu kararlar alınırken bizlere bir şey sorulmadı. Bizim isyanımız buna. Yakın illerde yaşayan bazı arkadaşlarımız bir şekilde gidip eşyalarını alabildi. Ancak uzak illerde olanlar ne yapacak?’ dedi. Depremzedelerle büyük bir dayanışma örneği sergileyen binlerce öğrencinin kapının önüne koyulması sorunları daha da arttırdı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇAĞRILARINA KULAK VERMELİYİZ”

Öğrencilerimizin çığlıklarına kulak vermeliyiz. Hiçbir öğrencimiz depremzede vatandaşlarımızın KYK yurtlarına veya herhangi bir devlet lojmanına yerleştirilmesine itiraz etmiyor. Neden ilk olarak eğitimden fedakârlık verildiğine itirazları ediyorlar. Haksızlar mı? Bence hayır! Yüzlerce otel, binlerce kiralık daire, satılmayı bekleyen binlerce konut, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmiş onca yapıların birçoğu boş dururken öğrencilerimizin eğitimine zarar verecek kararlar alınmamalıydı. Maalesef Türkiye’de tek kişinin ‘ben istedim olur’ anlayışıyla alınan karar neticesinde öğrencilerimizin eşyalarını dahi toplamalarına izin vermeden, çöp poşetlerine toplanan kişisel eşyaları kapının önüne koydular.

“NEDEN ÖĞRENCİLERİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILIYOR?”

Öğrencilerimizin sorunları sadece bununla da bitmiyor. Uzaktan eğitim sistemine hazırlıkları var mı diye soranları yok. Tek başlarına çözüm aramaktalar. Kapının önüne eşyalarını koydukları öğrencimizin ailelerinin yanına dönecek imkânı var mı? Ailesinin yanına dönse uzaktan eğitime katılacak interneti, bilgisayarı var mı? Tüm bunlara sahip öğrencimizin ders çalışabileceği bir ortam var mı? Bunların hiçbirini umursamadan aldılar bu kararı. KYK yurtları söylendiği gibi boş ise neden öğrencilerimiz yüz yüze eğitim hakkından mahrum bırakılıyor?”

“EŞYALARINI DAHİ TOPLAMALARINA İZİN VERMEDİĞİNİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN DURUMU HAKKINDA BİR ÇALIŞMA YAPILMIŞ MIDIR?”

İlgezdi’nin, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na yönelttiği sorular şöyle:

“Toplam kaç depremzede vatandaşımız KYK yurtlarına yerleşim sağlamıştır? Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları bakanlığınız tarafından karşılanmakta mıdır? Boş KYK yurtları kalmış mıdır? İl ve İlçe bazlı olarak açıklar mısınız? Depremzede vatandaşlarımızı yerleştirmek üzere, eşyalarını dahi toplamalarına izin vermediğiniz öğrencilerimizin durumu hakkında bir çalışma yapılmış mıdır? Öğrencilerimizin ailelerinin yanlarına dönmesi adına herhangi bir destek oluşturulmuş mudur? Barınma, beslenme, ulaşım ve uzaktan eğitime katılma konusunda ihtiyacı olan öğrencilerimiz için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?”

Anka Haber Ajansı