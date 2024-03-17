Gamze Akkuş İlgezdi: Sermayeye Bol Kepçe, Emekliye Bütçe Yok

Gamze Akkuş İlgezdi: Sermayeye Bol Kepçe, Emekliye Bütçe Yok

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın bütçe yok diyerek emeklilerin haklı zam taleplerini reddetmesine rağmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 3 ayda 5 bin 122 teşvik vermesini eleştirdi. İlgezdi, “Sermayeye bol kepçe dağıtılan bütçe emekliler zam talep edince adeta buhar oluyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın bütçe yok diyerek emeklilerin haklı zam taleplerini reddetmesine rağmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 3 ayda 5 bin 122 teşvik vermesini eleştirdi. İlgezdi, “Sermayeye bol kepçe dağıtılan bütçe emekliler zam talep edince adeta buhar oluyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılı eylül, ekim ve kasım aylarına dair 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, “5 bin 122 teşvik belgesi düzenlendi ve kader bu ya şirketler arasında ‘tanıdıkşirketler’ var. Derinleşen ekonomik krizin faturasını halk ödüyor, sefasını saray ve sermaye severler sürüyor. Ülkenin birçok noktasında madencilik faaliyeti yürüten, cemaat destekli dernekler ile işçi düşmanlığıyla gündeme gelen şirketlere teşvik veriliyor. Üstelik aynı firmalara birden fazla teşvikde var. Bu teşviklerin sebebi ne? Cemaatlere yakın olmaları mı, işçi ölümlerine sebep olmaları mı, doğayı tahrip etmeleri mi? Ey iktidar bu şirketlerin zenginliğine zenginlik katarken, halkı sefalete sürükleyen motivasyon kaynağınız ne, kul hakkından haberdar mısınız” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin zam taleplerinin yeniden gündeme alınması gerektiğini ifade eden Akkuş İlgezdi, açıklamasında şunları dile getirdi:

Sermayeye bol kepçe dağıtılan bütçe emekliler zam talep edince adeta buhar oluyor. Emekli gençliği boyunca rahat bir yaşlılık sürdürmek için gece gündüz demeden çalışmış, devletine prim ödemiş, karşılığı ne? Maalesef sefalet. Ramazan ayındayız, emeklinin sofrasında aş yok, ülkemizde acı var. Emekli çöpten, pazarın döküntülerinden sebze, meyve topluyor, emekli kirasını ödeyemediği için sokağa atılıyor, faturasını ödeyemiyor, bizim acımız tüm bu yaşananlara karşı. Emeklilerin zam talepleri bir zorunluluktur ve yeniden gündeme alınması gerekir. Zengini daha zengin yapmak için bütçe varsa, emekliyi insanca yaşatabilecek bütçe de vardır.”

Anka Haber Ajansı

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