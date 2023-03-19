Gamze Akkuş İlgezdi: Tüik Verilerine Göre Son 19 Yılda 58 Bin 985 Kişi İntihar Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “TÜİK’in iki yıl süzgeçten geçirerek ancak açıklayabildiği 2021 verilerine göre; geride kalan 19 yılda intihar vakalarında yüzde 54 artış yaşandı. TÜİK verilerine göre; son 19 yılda 58 bin 985 kişi intihar ederken en yüksek veri 2021 yılında kaydedildi. 2021’de intiharlar, bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 4 bin 158'e yükseldi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “TÜİK’in iki yıl süzgeçten geçirerek ancak açıklayabildiği 2021 verilerine göre; geride kalan 19 yılda intihar vakalarında yüzde 54 artış yaşandı. TÜİK verilerine göre; son 19 yılda 58 bin 985 kişi intihar ederken en yüksek veri 2021 yılında kaydedildi. 2021’de intiharlar, bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 4 bin 158'e yükseldi” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de son 19 yılında yaşanan intiharlara ilişkin hazırladığı raporu bugün yayınladı. Raporda şunlar kaydedildi:

“19 YILDA İNTİHAR VAKALARINDA YÜZDE 54 ARTIŞ YAŞANDI”

“Türkiye'de intihar vakalarında artış gözlemleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun iki yıl süzgeçten geçirerek ancak açıklayabildiği 2021 verilerine göre, geride kalan 19 yılda intihar vakalarında yüzde 54 artış yaşandı. 19 yıl boyunca her ay 259 kişinin intihar ederek yaşamına son vermesinde, AKP iktidarının uyguladığı yanlış politikaların etkisi büyük. Ekonomik krizin derinleşmesi, kronik hale gelen işsizlik ve öğretilmiş yoksulluk gibi kökleşen sosyal sorunlar, intihar vakalarını artırdı. TÜİK verilerine göre; son 19 yılda 58 bin 985 kişi intihar ederken en yüksek veri 2021 yılında kaydedildi. 2021’de intiharlar, bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 4 bin 158'e yükseldi.

“PANDEMİ SÜRESİNCE AYDA 328, HAFTADA 76, GÜNDE 11 KİŞİ HAYATINA SON VERDİ”

Covid-19 pandemisinde süreci doğru ve akılcı yönetemeyen AKP iktidarının sorumsuzluğunun ruhsal sağlığa faturası da ağır oldu. Pandemi nedeniyle insanların sosyal izolasyona girmesi, işlerini kaybetmesi, maddi sıkıntılar yaşamaları gibi faktörler, intihar olgusunu daha yakıcı hale getirdi. 2020-2021 yıllarında toplam 7 bin 861 kişi intihar etti. Başka bir ifadeyle pandemi süresince ayda 328, haftada 76, günde 11 kişi hayatına son verdi. Bu veriler, Türkiye’de son 19 yılda kayıt altına alınan toplam intiharların yüzde 13’ünün tek başına pandemi sürecinde gerçekleştiğini gösteriyor.

“YETKİLERİ TEK ELDE TOPLAYAN ERDOĞAN YÖNETİMİNDE, İNTİHAR VAKALARINDA YÜZDE 24’LÜK ARTIŞ YAŞANDI”

Türkiye, 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Yetkileri tek elde toplayan Erdoğan yönetiminde, intihar vakalarında yüzde 24’lük artış yaşandı. Tek adam rejiminin getirdiği kötü yönetim, yetersiz sağlık hizmetleri ve artan sosyal-siyasal baskılar intihar vakalarını yaygınlaştırırken 2018-2021 yıllarında toplam 14 bin 609 kişi hayatına son verdi.

“KAYIT ALTINA ALINAN HER BEŞ İNTİHARDAN BİRİ, TEK ADAM İDARESİNDE YAŞANDI”

Ekonomik zorluklar, Türkiye'deki intihar vakalarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak karşımızda duruyor. Geçtiğimiz 19 yılda ülkede yaşanan ekonomik krizler, işsizlik oranlarının artmasına ve gelir eşitsizliğinin patlamasına neden oldu. Bu durum, insanların yaşam standartlarını düşürürken psikolojik olarak baskı altında hissetmelerine yol açtı. Geçim zorluğu nedeniyle 2003-2021 yılları arasında 5 bin 87 kişi hayatına son verdi. Öte taraftan, tek adam rejimi olarak adlandırdığımız 2018-2021 yılları arasında ekonomik buhran nedeniyle intihar eden kişi sayısı, yüzde 32 artışla bin 179 olarak kayıtlara geçti. Başka bir ifadeyle geçim zorluğu nedeniyle kayıt altına alınan her beş intihardan biri, tek adam idaresinde yaşandı.

“2018-2021 YILLARI ARASINDA İNTİHAR EDEN HER 10 KİŞİDEN BİRİNİ GENÇLER VE ÇOCUKLAR OLUŞTURDU”

Toplumsal sorunların çözümü için gerekli olan adımları atmakta yetersiz kalan, insanların ekonomik sorunlarına çözüm bulmak yerine Beşli Çete’yi daha da zenginleştiren tek adam rejiminin sorumsuz politikaları, çocukların ve gençlerin hayatlarından çaldı. 2018-2021 yılları arasında intihar eden her 10 kişiden birini gençler ve çocuklar oluşturdu. Tek adam rejiminde hayatına son veren 24 yaşından küçük 3 bin 338 kişinin 264’ü, 15 yaşın altındaydı. Öte taraftan, 19 yıllık AKP iktidarında intihar eden 15 yaşından küçük çocuk sayısı bin 590’a ulaştı.

“AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE HASTALIK NEDENİYLE İNTİHAR EDEN KİŞİ SAYISI 12 BİN 785 OLDU”

Yetersiz sağlık hizmetleri de intihar vakalarındaki artışta önemli bir faktör olarak can yakıyor. Türkiye'de sağlık sistemini sermayenin emrine sunan AKP yönetimi, doktor-hasta ilişkisini bozmakla kalmayıp sağlık hizmetlerinin kolay ulaşılabilir ve kaliteli olmasının da önünü tıkadı. Sağlık sistemi üzerinde büyük yük yaratan bu durum, acil psikolojik yardım hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olarak intihar vakalarındaki artışı etkiledi. Türkiye’de AKP iktidarı döneminde hastalık nedeniyle intihar eden kişi sayısı 12 bin 785 oldu.

“ŞEHİR HASTANELERİ ÇÖZÜM OLMADI”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “En büyük hayalim” diyerek iç siyaset malzemesi yaptığı şehir hastaneleri de hastalara şifa olmadı. 2003-2016 yılları arasında hastalık nedeniyle intihar eden kişi sayısının belirgin biçimde yüzde 33 azalmasına karşın, ilk şehir hastanesinin devreye alındığı 2017’den sonra yüzde 67 artması da piyasanın emrine sunulan sağlık sisteminin en acı sonucu olarak karşımızda durmaktadır. İlk şehir hastanesinin hizmete girdiği 2017’den günümüze, hastalık nedeniyle intihar eden kişi sayısı 4 bin 131 olurken 2021 yılında kayıtlara geçen bin 86 ölüm, 19 yıllık AKP iktidarının bu alandaki zirvesi olarak tarihteki yerini aldı.

Sonuç olarak; artan intihar vakaları, Türkiye'deki sosyal sorunların büyüklüğünü ve hükümetin bu sorunlarla baş edemediğinin en açık göstergesidir. İktidarın acilen sosyal politikalarını gözden geçirmesi ve insanların yaşamına saygı duyan bir yaklaşım sergilemesi gerekirken depremin yarattığı acıyla tepkilerini dile getiren yurttaşların haklı feryadını bile ‘not ediyoruz’ diyerek tehditkar bir söylemle göz ardı etmesi, sorunludur. Bu hegemonik yaklaşım, AKP iktidarının sosyal politikalarının yetersizliğini ve ekonomik krizin yarattığı sosyal sorunların çözümsüzlüğünü günbegün daha da belirginleştirmektedir. Türkiye'deki intihar vakalarındaki artış, ekonomik sorunlar, yetersiz sağlık hizmetleri ve artan sosyal baskılar gibi birçok faktörden kaynaklandığı gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle de derinleşmektedir. Hükümet, toplumsal sorunları çözmek için adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek yerine tehditkar bir dille toplumdaki sosyal çözülmeyi hızlandırmaktadır."

İLGEZDİ’DEN BAKAN ERSOY’A: “SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK”

Gamze Akkuş İlgezdi, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun aralık ve ocak başında 15 stajyer sanatçı, bir sahne amiri, bir kondüvit, bir suflör, iki sahne ışıkçısı, bir sahne terzisi ve iki sahne makinisti için açtığı sınavın iki aydır sonuçlandırılmamasını da Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Sınava girmeye hak kazanan kaç aday sınava girmiştir? İki ayı aşkın süredir neden bir değerlendirme yapılamamıştır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır” diye sordu.

Anka Haber Ajansı