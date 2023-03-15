Gamze Akkuş İlgezdi: "Yasal Hakkım Olan Bilgi Edinme Talebimin Cevaplanması Mahkeme Nezdinde De Tescillendi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, eski adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bilgi edinme talebini reddetmesi üzerine açtığı davada istinaf mahkemesinin bakanlığın soruları cevaplaması yönünde karar verdiğini açıkladı. Akkuş İlgezdi, “İstinaf mahkemesinin kararı tüm bakanlıklar için emsal niteliğindedir. Yasal hakkım olan bilgi edinme talebimin cevaplanması mahkeme nezdinde de tescillendi. Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle Sayın Bakan’dan ivedilikle sorularımıza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, eski adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bilgi edinme talebini reddetmesi üzerine açtığı davada istinaf mahkemesinin bakanlığın soruları cevaplaması yönünde karar verdiğini açıkladı. Akkuş İlgezdi, “İstinaf mahkemesinin kararı tüm bakanlıklar için emsal niteliğindedir. Yasal hakkım olan bilgi edinme talebimin cevaplanması mahkeme nezdinde de tescillendi. Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle Sayın Bakan’dan ivedilikle sorularımıza yanıt bekliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2019’daki adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sağlık sigortası primlerine ilişkin bir bilgi edinme talebinde bulundu. Ancak bakanlık, soruların cevapları özel ve ayrı bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle bilgi edinme talebini reddetti. Akkuş İlgezdi, bunun üzerine Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz etti. Kurulun bakanlığı haklı bulması üzerine Akkuş İlgezdi, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Buradan da olumsuz bir karar çıkması üzerine Akkuş İlgezdi, son olarak konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, bakanlığın soruları cevaplaması yönünde karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuş İlgezdi, şunları ifade etti:

“İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARI TÜM BAKANLIKLAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDEDİR”

“Bilgi Edinme Kanunu’nun 4. Maddesi, ‘Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.’ Milletvekili olarak bakanlıklar üzerinde denetim mekanizması çalıştırmak benim asli görevlerimden biridir. 4 yıl önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bilgi edinme kanunu çerçevesinde talepte bulundum. Ancak bir türlü yasal süreç içerisinde cevap verilmedi. Konuyu yargıya taşıyarak hukuk mücadelesini sürdürdüm. 4 yılın sonunda İstinaf Mahkemesi, ‘Kurumun veri ambarı, veri tabanından elde edilen bilgilere ulaşılabileceği bildirildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla idarenin kayıt altına aldığı veya almakla yükümlü olduğu bilgileri dijital ortamda paylaşabildiği sonucuna varıldığı’ yönünde karar vererek, yerel mahkemenin kararını bozup lehimize karar vermiştir. İstinaf Mahkemesinin kararı tüm bakanlıklar için emsal niteliğindedir.

“YASAL HAKKIM OLAN BİLGİ EDİNME TALEBİMİN CEVAPLANMASI MAHKEME NEZDİNDE DE TESCİLLENDİ”

Genel Başkanımız bu tür önergeler ile ilgili sonucu alana kadar, ‘peşini bırakmayın’ talimatını vermişti. Bu mahkeme kararı, bilgi edinme hakkını gasp eden kurumlara, Bakanlıklara ve onları koruyan bilgi edinme değerlendirme kurulu ile ilk derece mahkemeler için emsal niteliğindedir. 4 yıl süren bir çaba sonrasında soruları mahkeme kararı ile kuruma güncelleyerek tekrar sorduk. Yasal süre olarak 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Milletvekillerinin soru önergeleri, bilgi edinme dilekçeleri cevapsız bırakılıyor veya soruyla alakasız bir şekilde geçiştirici cevaplar veriliyor. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na çağrıda bulunuyorum. 4 yıl önceki Sayın Bakan sorularımızı yanıtsız bıraktı. Bakan değişti, Bakanlığın adı değişti ama değişmeyen tek şey hesap vermeyişiniz oldu. Yasal hakkım olan Bilgi Edinme talebimin cevaplanması mahkeme nezdinde de tescillendi. Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle Sayın Bakandan ivedilikle sorularımıza yanıt bekliyoruz.”

Anka Haber Ajansı