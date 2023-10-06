Gamze Akkuş İlgezdi’den “Okul Gıdası” Tepkisi: “İktidar Çocuklarımızı Aç Bırakıyor”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Okul Gıdası” uygulamasının 2026’ya ertelenmesine tepki gösterdi. Akkuş İlgezdi, “Üzerinden dört sene geçtiği halde okul gıdası logolu ürünlerin yeterince üretilmesi, bunların uygun koşullarda kantincilere sunulması, öğrencilerin erişiminin sağlaması, gelen ekstra maliyetler için sübvansiyonların devreye girmesi gibi süreçlerin hiçbirini takip etmeyen iktidar, çocuklarımızı aç bırakıyor” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Okul Gıdası” uygulamasının 2026’ya ertelenmesine tepki gösterdi. Akkuş İlgezdi, “Üzerinden dört sene geçtiği halde okul gıdası logolu ürünlerin yeterince üretilmesi, bunların uygun koşullarda kantincilere sunulması, öğrencilerin erişiminin sağlaması, gelen ekstra maliyetler için sübvansiyonların devreye girmesi gibi süreçlerin hiçbirini takip etmeyen iktidar, çocuklarımızı aç bırakıyor” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 28 Eylül’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Gıdası Tebliğine ilişkin açıklama yaptı.

Okul gıdası logolu ürün zorunluluğunun ertelenmesinin kantincileri ve öğrencileri mağdur ettiğini belirten Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi için başlatılan ‘Okul Gıdası Uygulaması’ ile ilgili 2020 yılında tebliğ çıkarıldı. Buna göre çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için 2021’den itibaren okul gıdası logolu ürünlerin kantinlerde satılması düzenlendi. Ancak bu uygulama önce 2022’ye sonra 2023’e, şimdi de 2026’ya uzatıldı.

“OKUL GIDASI LOGOLU ÜRÜN ZORUNLULUĞU ERTELENDİĞİ İÇİN HEM KANTİNCİLER HEM DE ÖĞRENCİLER MAĞDUR”

Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz öğle yemeği vermeyi beceremeyen iktidar, sağlıklı beslenmeleri için 2019’da başlatılan okul gıdası uygulamasına da bir türlü geçemiyor. Bu resmen büyük bir beceriksizliktir ve çocuklarımızın geleceğine, sağlıklarına yaptıkları en büyük kötülüklerden biridir. Kantinciler okul gıdası logolu ürün zorunluluğu ertelendiği için satacak ürün bulamıyor. Öğrenciler ücretsiz yemek verilmeyen okullarında, kantinden de alacak bir şey bulamadıkları için ya sağlıksız gıdaları okul dışından alıyorlar ya da aç kalıyorlar. Bu erteleme çocuklarımızı da kantincileri de mağdur ediyor. Kantinciler logolu ürün bulamadıkları için bunların satışını yapamıyorlar. Yani kantinci bir bisküvi veya kek dahi satamıyor. Okul gıdası logolu ürün zorunluluğu gelmediği için firmalar bu üretimleri yeterince yapmıyor ve kantinciler mağdur oluyor. Üstelik de sanki bu uzatma onlara yarayacak gibi bir hava da estiriliyor. Kantinciler Tarım, Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli denetlendiklerini hatırlatarak, bisküvi veya kek dahi satamadıklarını ifade ediyor.

“OKUL GIDASI LOGOLU ÜRÜNLERİN YETERİNCE ÜRETİLMESİNİ, BUNLARIN KANTİNCİYE VE ÖĞRENCİYE ULAŞMASINI TAKİP ETMEYEN İKTİDAR ÇOCUKLARIMIZI AÇ BIRAKIYOR”

Üzerinden 4 sene geçtiği halde okul gıdası logolu ürünlerin yeterince üretilmesini, bunların uygun koşullarda kantincilere sunulması, öğrencilerin erişiminin sağlaması, gelen ekstra maliyetler için sübvansiyonların devreye girmesi gibi süreçlerin hiçbirini takip etmeyen iktidar, çocuklarımızı aç bırakıyor. Firmalar kendilerine destek olunmadığı ve uygulamanın başlangıç tarihi sürekli ertelendiği için okul gıdası logolu ürünleri üretmiyorlar. Onlar da meydana gelen ciddi maliyet artışı için destek beklerken iktidar onları da yok sayıyor.”

Anka Haber Ajansı