Gamze Taşçıer: Bayram İkramiyesi 15 Bin Lira Olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 bin liralık bayram ikramiyesine tepki gösterdi ve "Bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı." dedi.

Daha önce 2 bin lira olarak bayramlarda emeklilere ödenen ikramiyenin önümüzdeki bayramdan itibaren 3 bin liraya çıkarılmasına CHP'den tepki geldi. Enflasyon sebebiyle bugünkü 3 bin lira ile Nisan ayının ortasındaki 3 bin liranın alım gücünün aynı olmayacağını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin milyonlarca emekliye reva gördüğü bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Bu muydu emekliler yılı dediğiniz, bu muydu müjde dediğiniz? En düşük aylık ve artış oranıyla başladılar ikramiye konusunda da vatandaşın aklıyla alay etmeyi sürdürüyorlar. Bugün açıklanan 3 bin liranın alım gücü yüksek enflasyon nedeniyle zaten bayrama kadar yüzlerce lira eksilecek. Yani bayram günü geldiğinde bugün dilden dökülen 3 bin lira ile Nisan ayı ortasındaki 3 bin lira aynı para değil. Durumun böyle olmasının sebebi de elbette iktidarın ta kendisi. Bugün Türkiye'de dedeler, anneanneler, babaanneler torunlarını görmekten korkar hale geldi. Çocuklarına bayramda evde yokuz diyorlar. Eskiden her bayram büyüklerimizin evlerinde toplanır, büyüklerimiz küçüklerine bayram harçlığı dağıtırdı. Şimdi emeklilere, büyüklerimize harçlık verir gibi tutarları müjde diye sunuyorlar. 3 bin lira bir bayram ikramiyesi değildir. CHP olarak ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı intibak yasası bir an önce çıkarılmalı. Az prim ödeyenle yüksek prim ödeyene aynı maaşta buluşturma hedefinden vazgeçilmeli. İnsan onuruna yaraşır aylıklar emeklilerimize sağlanmalıdır."

Anka Haber Ajansı