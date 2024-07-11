Gamze Taşcıer: "Kadınları Birey Olarak Görmeyen Akp Aklımızla Alay Ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin 9’uncu Yargı Paketi ile kadınların kazanılmış haklarına darbe vuran soyadı düzenlemesi yönelik eleştirilerini dile getirdi. Taşcıer, “İktidar getirdiği teklifle Anayasayı ihlal ediyor. Hukuku arkadan dolanıyor. Kadınları birey olarak görmeyen AKP aklımızla alay ediyor. Hukukta son çare prensibini söz konusu kadın kimliği, özgürlüğü ve hakları üzerinden bir dayatma aracı kullanıyor. Anayasaya açıkça aykırı bu düzenlemeyi kadınların mücadelesi tarihin çö

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin 9’uncu Yargı Paketi ile kadınların kazanılmış haklarına darbe vuran soyadı düzenlemesi yönelik eleştirilerini dile getirdi. Taşcıer, “İktidar getirdiği teklifle Anayasayı ihlal ediyor. Hukuku arkadan dolanıyor. Kadınları birey olarak görmeyen AKP aklımızla alay ediyor. Hukukta son çare prensibini söz konusu kadın kimliği, özgürlüğü ve hakları üzerinden bir dayatma aracı kullanıyor. Anayasaya açıkça aykırı bu düzenlemeyi kadınların mücadelesi tarihin çöplüğüne gönderecektir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Gamze Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 9’uncu Yargı Paketi ile kadınların kazanılmış haklarına darbe vuran soyadı düzenlemesi yönelik eleştirilerini sıraladı. taşçıer, şunları kaydetti:

''İstanbul 8. Aile Mahkemesi Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ‘Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir’ hükmünü ‘Erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi de bu hükmü iptal ve gerekçesinde de kanun hükmünün çok açık biçimde eşler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de eşitsizliği ortadan kaldırması için 9 ay süre tanımıştı. Oysa burada sizin getirmeye çalıştığınız teklif hem Anayasa'yı yok saymak hem de hukuku arkadan dolanmaktır.''

"AKP kendi söylemleriyle çelişiyor”

Taşcıer, AK Parti iktidarının her fırsatta dile getirdiği kadınların özgürlük alanlarının genişletildiği iddiasına göndermede bulunarak, “Medeni Kanun’da daha önceleri sadece erkeğin soyadı kullanılıyordu. Daha sonra kadına kendi soyadı ile birlikte erkeğin soyadını kullanma hakkı verildi. Özgürleşme adına kadına başka bir pencere açmamız gerekirken, görüyoruz ki bir geriye gidiş söz konusu. Getirilen teklif ile kadının bir özgürlüğü daha elinden alınıyor. Kadın haklarını ileriye götürmeniz gerekirken geriye gidiş var. Yani AKP kendi söylemleriyle çelişiyor” dedi.

"Kadının soyadı aynı zamanda eşit yurttaş olmanın ön kabulüdür"

Soyadının sadece bir addan ibaret olmadığını ifade eden Taşcıer, AK Parti'nin kelime oyunu ile TBMM’ye sevk ettiği düzenlemede kadın kimliğinin yok edilmek istendiğini belirtti. Taşcıer, "'Kadının soyadı aynı zamanda eşit yurttaş olmanın ön kabulüdür. Tebaa olmaktan ziyade eşit yurttaşlığın ilk adımıdır. Bu nedenle siz kadına ‘soyadını seçemezsin’ diyerek eşit yurttaşlık hakkına müdahale ediyorsunuz. Kadın kimliğini inkâr ediyor, birey olarak görmediğinizi de getirdiğiniz teklifle açık biçimde ortaya koyuyorsunuz. İşte AKP’nin zihniyeti budur ifadesini kullandı.

AK Parti’nin 9. Yargı Paketi ile Meclis’ten geçirmeye çalıştığı soyadı düzenlemesine bir başka gerekçe olarak “ailenin korunması gerekliliğini” ileri sürmesini de eleştirenı Taşcıer, “Ailenin korunmasını biz de önemsiyoruz ancak ailenin bozulmasının gerekçesi kadın mı? Aileyi korumak için önceliğiniz kadının soyadı mı” sorularını yöneltti.

"Bu teklif yasalaşırsa olası kadın cinayetleri için yeni bir zemin hazırlayacaktır"

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyuta dikkati çeken Taşcıer, "'Bu ülkede bu kadar kadın cinayeti yaşanıyorken, aile içi şiddet yaygınlaşmışken, şiddetin uygulayıcısı erkek eşken, aileyi kadının kullanacağı soyadı üzerinden mi koruyacaksınız? Bu tehlikeli bir yoldur. Kadını soyadı üzerinde baskı altına alırsanız, boşanmaların sebebini de kadın olarak gördüğünüzü açık biçimde itiraf etmiş olursunuz. Getirdiğiniz bu teklif yasalaşırsa olası kadın cinayetleri için yeni bir zemin hazırlayacaktır. Çünkü siz bu teklifle ‘bu yuvayı kocanın soyadını almadığın için sen yıktın’ diyerek kadını hedef gösteriyorsunuz” görüşünü dile getirdi.

"Bu aklımızla dalga geçmektir”

Teklifin gerekçesinde çocuğun üstün yararından bahsedildiğini de hatırlatan Taşcıer, AK Parti’nin asıl amacının boşanmaları engellemek olduğunu söyledi. Taşcıer, şu görüşlere yer verdi:

''Çocuğun üstün yararı diyorsunuz! Peki boşanma durumunda ne olacak? Boşanmada da annenin soyadı değişiyor. Yarın öbür gün bir sonraki adımınız şu mu olacak; kadın boşanmasın. Boşanırsa çocuğun psikolojisi etkilenir. Çocuğun üstün yararı nedeniyle kadın şiddet görsün, her türlü psikolojik, ekonomik, fiziki ayrımcılığa maruz kalsın. Bu aklımızla dalga geçmektir.

AKP’nin getirdiği teklif bir diğer sakat yönü de kadınları sürekli nüfus cüzdanı değiştirmeye mahkum etmesidir. Dünyanın hiçbir modern ülkesinde kadının soyadının kanuna konu olması gibi bir uygulama neredeyse kalmamıştır. Niye erkekler de bu durum yaşanmıyor? Neden kadınların kütükleri evlenme ve boşanma süreçlerinde sürekli oradan oraya taşınıyor. Diyeceksiniz ki, bir soy birliği sağlansın. Dijitalleşmenin bu kadar hayatımıza işlediği bir çağda bu bir gerekçe değildir.''

Anka Haber Ajansı