Gamze Taşcıer: “Şu Anda Bölgenin En Büyük İhtiyacı Çadır”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bu akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen 6,4 ile 5,8 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de tahliye edildiğini söylerken, “Şu anda bölgenin en büyük ihtiyacı çadır. 15 gün olmasına rağmen ve hava soğukluğu da çok ciddi boyutta akşamları. Bu nedenle bu bölgeye acil olarak çadır gönderilmesi lazım” diyerek çağrı yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bu akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen 6,4 ile 5,8 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de tahliye edildiğini söylerken, “Şu anda bölgenin en büyük ihtiyacı çadır. 15 gün olmasına rağmen ve hava soğukluğu da çok ciddi boyutta akşamları. Bu nedenle bu bölgeye acil olarak çadır gönderilmesi lazım” diyerek çağrı yaptı.

Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem pek çok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 20 Şubat saat 23.00 itibarıyla Hatay’da bu akşam peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde 3 yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentin bazı ilçelerinde meydana gelen yıkımlar nedeniyle enkazlarda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

"BÖLGENİN KULLANILAN TEK HASTANESİYDİ"

Hatay'da olan CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, "Şu an Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin oradayız. Bölgede kullanılan tek hastaneydi. Ancak son depremle birlikte hasarlı olduğu için artık hizmet veremez noktaya geldi. İçerisindeki hastalar, Adana ve Mersin'deki hastanelere ve sahra çadırlarına tahliye edildi" dedi.

"EN BÜYÜK İHTİYAÇ ÇADIR"

Taşcıer, deprem bölgesinde acil ihtiyacın çadır olduğunu vurgularken, "Şu anda bölgenin en büyük ihtiyacı çadır. 15 gün olmasına rağmen ve hava soğukluğu da çok ciddi boyutta akşamları. Bu nedenle bu bölgeye acil olarak çadır gönderilmesi lazım. Çünkü artık hasar olmayan evlerde dahi insanların son depremle kalma şansı mümkün gözükmüyor. Bir an önce Hatay'a vatandaşların barınabileceği çadır ihtiyacının karşılanması gerekiyor" sözleriyle çağrıda bulundu.

Anka Haber Ajansı