Gamze Taşcıer'den Ali Yerlikaya'ya '1 Mayıs' Tepkisi: "İstifaya Davet Ediyoruz"

Gamze Taşcıer'den Ali Yerlikaya'ya '1 Mayıs' Tepkisi: "İstifaya Davet Ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu Bakanı, 1 Mayıs Taksim’de kutlanırsa güvenliği sağlayamayız diyerek o makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir. Madem öyle kendisini bugün gereğini yapıp istifa etmeye davet ediyoruz." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu Bakanı, 1 Mayıs Taksim’de kutlanırsa güvenliği sağlayamayız diyerek o makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir. Madem öyle kendisini bugün gereğini yapıp istifa etmeye davet ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını duyurdu. CHP'li Taşcıer, Yerlikaya'nın yasak açıklamasına tepki gösterdi.

"İSTİFA ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Taşcıer, "İçişleri Bakanı’nın Taksim’le ilgili açıklamaları tam manasıyla büyük bir acziyetin göstergesidir. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu Bakanı, 1 Mayıs Taksim’de kutlanırsa güvenliği sağlayamayız diyerek o makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir. Madem öyle kendisini bugün gereğini yapıp istifa etmeye davet ediyoruz. Eğer 42 bin polisle sokaklarda olacağız deyip de güvenlik endişesi var diye Taksim’i yasaklıyorsanız, o koltukta oturmayın" dedi.

Taşcıer açıklamasının devamında, "Taksim Meydanı’nda 2010’da, 2011’de, 2012’de güvenlik sağlanabiliyordu da bugün mü sağlanamıyor? İstanbul’da daha önce turist yoktu da bugün mü var? Taksim 1 Mayıs’a açık olduğu yıllarda İstanbul’un göbeği değil miydi? O zamanlar trafik yok muydu? Şimdi siz Taksim’i kapalı cezaevine çevirince İstanbul kitlenmeyecek mi? Bunların tümü akla mantığa sığmayan bahanelerdir" ifadesini kullandı.

"BİR KEZ DAHA AYM KARARINI YOK SAYIYORLAR"

"Koskoca Türkiye Cumhuriyeti en büyük kentinin bir meydanında güvenliği sağlayamayacak durumdaysa vah halimize" diyen Taşcıer, şöyle konuştu:

"Yine terör örgütleri kartına sarılıp algı yaratmaya, yasağa gerekçe uydurmaya çalışıyorlar. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi kararını yok sayıyorlar. Yürütme olarak açıkça yargı erkine kafa tutuyorlar. Gündemine Anayasa değişikliğini alan iktidar, bugüne kadar olduğu gibi hala Anayasa’ya uymamakta inat ediyor. Ve Belli ki 31 Mart’ta milletin verdiği cevabı da almış değiller. Biz tekrar ve tekrar ifade ediyoruz, 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır."

Anka Haber Ajansı

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