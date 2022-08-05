'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı

'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı

ŞANLIURFA'da, bıçakla yaralı olarak hastaneye gidip gasbedildiklerini öne süren Suriye uyruklu Muhammed Elap Abdullah (19) ile Taha Elşamlup (31), birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti.

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bıçakla yaralı olarak hastaneye gidip gasbedildiklerini öne süren Suriye uyruklu Muhammed Elap Abdullah (19) ile Taha Elşamlup (31), birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti. Şüpheliler, sınır dışı edildi.

Kentte, bıçaklanmış olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Muhammed Elap Abdullah ile Taha Elşamlup, polislere 4 kişi tarafından gasbedildiklerini söyledi. Tedavilerinin ardından emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadelerinde, Yenişehir Mahallesi'nde bıçaklı 4 kişinin önlerini kesip üzerlerindeki para ve telefonlarını aldığını anlattı.

İKİNCİ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği söylenen bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ancak suç unsuruna rastlamadı. Yeniden sorgulanan şüpheliler, aile meseleden evde kavga edip birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Suriyeli hakkında, "suç uydurarak kamu görevlilerini oyalama" suçundan işlem yapılıp sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler, sınır dışı edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Annesi Kazada Ölen Esin Nur Bebek, Yoğun Bakımda
Annesi Kazada Ölen Esin Nur Bebek, Yoğun Bakımda
Avukat Cinayetinde Eski Kayınbiradere Ağırlaştırılmış Müebbet
Avukat Cinayetinde Eski Kayınbiradere Ağırlaştırılmış Müebbet
Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada
Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada
Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Tutuklandı
Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Tutuklandı
Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada
Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada
Gurbetçi Gençlerin Otomobiline Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gurbetçi Gençlerin Otomobiline Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Pendik'te "ayağımı Ezdin" Cinayeti
Pendik'te "ayağımı Ezdin" Cinayeti