Gazeteci Mehmet Barlas Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Mehmet Barlas (81), İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Mehmet Barlas, İstanbul'da zatürre tedavisi gördüğü hastanede 1 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Barlas, bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanları Muammer Güler ve Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanları Faruk Süren ve Adnan Polat, milletvekilleri, siyasiler, ailesi, yakınları ve meslektaşları da katıldı.

Cenaze namazının ardından Mehmet Barlas’ın tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Barlas'ın cenazesi, defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.

MEHMET BARLAS KİMDİR

Mehmet Barlas, 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde, babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı; Star TV, ATV, Show TV ve TGRT’de haber yorumculuğu yaptı. ATV’de kısa bir süre ana haber bültenini sunan Barlas, NTV’de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programda görev aldı. NTV Radyo'da Makam Farkı adlı program yapan Mehmet Barlas, 1968'de Canan Barlas'la evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Anka Haber Ajansı