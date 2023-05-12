Gazeteci Merdan Yanardağ Hakkında Kılıçdaroğlu’yla İlgili Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye’ye giriş yaptığına yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığını ve bu çerçevede ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye’ye giriş yaptığına yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığını ve bu çerçevede ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün gece geç saatlerde, sosyal medya hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast planlandığı yolundaki iddiayı gündeme getirdi. Yanardağ paylaşımında, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah söz konusu paylaşımından dolayı Merdan Yanardağ hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılığın paylaştığı bilgilere göre, Yanardağ hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı soruşturma açıldı ve "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Anka Haber Ajansı