Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze törenin ardından, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında yaşamını yitiren Eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Onur Kurulu Başkanı gazeteci-yazar Hıfzı Topuz için bugün ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Hıfzı Topuz’un eşi Ayşe Topuz, oğlu Kerem Topuz, torunları ve yeğenlerinin yanı sıra; Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Aydın Özyalçıner, gazeteci-yazar Nazım Alpman, gazeteciler ve dostlarının katıldığı törenin ardından ikinci tören Teşvikiye Camisi’nde yapıldı.

Teşvikiye Camii'nde öğlen vakti düzenlenen törene Hıfzı Topuz'un ailesi ve dostlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Hıfzı Topuz'un eşi Ayşe Topuz ile oğlu Kerem Topuz'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından gazeteci-yazar Hızı Topuz, Feriköy Mezalığı’nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı