Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (5)

Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (5)

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı.

İHA MUHABİRİ ESEN, TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı. Yusuf Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namaza; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, baba Cemal Esen, Esen ailesi ile yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı. Muhammed Abdülkadir Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)

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Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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